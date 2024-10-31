В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей

Работы на объекте ведутся с 2019 года. Проект включает в себя четыре этапа. Первым этапом было строительство магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской (стройка завершилась в 2021 году). Во второй и третий этапы вошли работы на участке от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый этап представляет возведение участка от площади Гайдара до ул. Стахановской.