properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 11:36

Published 31 октября, 11:36

Modified 31 октября, 11:38

Updated 31 октября, 11:38

В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей

В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей

31 октября 2024, 11:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Проект оценивается в 6,4 млрд рублей.

Власти объявили ищут исполнителя для строительства перехода ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской — участок от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. Проект оценили в 6,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Протяженность участка дороги составляет 3,12. Начало работ — 25 декабря 2024 года, срок окончания — 24 июня 2028 года. Победителя конкурса объявят 22 ноября 2024 года.

Работы на объекте ведутся с 2019 года. Проект включает в себя четыре этапа. Первым этапом было строительство магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской (стройка завершилась в 2021 году). Во второй и третий этапы вошли работы на участке от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый этап представляет возведение участка от площади Гайдара до ул. Стахановской.

Проект «Пермь-300» включает строительство ключевых объектов в Перми, включая переход «ул. Строителей — площадь Гайдара», протяженностью 7,2 км, с целью улучшения транспортной инфраструктуры. Ожидается установка четырехполосной магистрали и путепровода на ул. Локомотивной, что позволит снизить пробки в центре города. Полное завершение строительства ул. Строителей предполагается к 2027 году.

Читайте также:
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублейПермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублейНедостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион
#Госзакупки#Конкурс#Дорога#Строительство#2019 год#Улица Стахановская#Победитель конкурса#Центр организации закупок#ГКУ#Протяженность#Начало работ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика