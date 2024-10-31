В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей

Posted 31 октября, 11:36
Published 31 октября, 11:36
Modified 31 октября, 11:38
Updated 31 октября, 11:38
Власти объявили ищут исполнителя для строительства перехода ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской — участок от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. Проект оценили в 6,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Протяженность участка дороги составляет 3,12. Начало работ — 25 декабря 2024 года, срок окончания — 24 июня 2028 года. Победителя конкурса объявят 22 ноября 2024 года.
Работы на объекте ведутся с 2019 года. Проект включает в себя четыре этапа. Первым этапом было строительство магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской (стройка завершилась в 2021 году). Во второй и третий этапы вошли работы на участке от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый этап представляет возведение участка от площади Гайдара до ул. Стахановской.
Проект «Пермь-300» включает строительство ключевых объектов в Перми, включая переход «ул. Строителей — площадь Гайдара», протяженностью 7,2 км, с целью улучшения транспортной инфраструктуры. Ожидается установка четырехполосной магистрали и путепровода на ул. Локомотивной, что позволит снизить пробки в центре города. Полное завершение строительства ул. Строителей предполагается к 2027 году.