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Posted 31 октября, 14:07

Published 31 октября, 14:07

Modified 31 октября, 14:08

Updated 31 октября, 14:08

В Пермском крае в 2024 году построено 44 открытые площадки

В Пермском крае в 2024 году построено 44 открытые площадки

31 октября 2024, 14:07
Фото: пресс-служба Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
В этом году субсидии выданы на строительство 50 открытых спортивных площадок в 26 муниципальных образованиях края. На сегодня готовы 44 из них.

Вновь лидером стал Бардымский муниципальный округ. В этой территории возведено 13 открытых объектов. В частности, 4 полосы для преодоления препятствий оборудовано рядом с уже имеющимися универсальными площадками, таким образом созданы универсальные спортивные пространства. 6 муниципалитетов построили либо реконструировали хоккейные коробки, еще в 2 территориях возведены скейт-парки — это п. Яйва Александровского МО, с. Орда. В Частинском муниципальном округе сроки проведения работ по возведению скейт-парка сдвинулись в связи с поздним заключением контракта. По этой же причине еще не готовы объекты в Октябрьском и Лысьвенском городских. Еще в трех территориях — Перми, Добрянском и Чердынском муниципальных округах решено перенести объекты на другие земельные участки и приступить к работам уже в следующем году.

Фото: пресс-служба Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Также в рамках 773-п модернизируются спортивные залы. Кроме непосредственных ремонтов самого зала, душевых, раздевалок и санузлов., субсидия позволяет обновлять оборудование и приобретать инвентарь. В этом году работы проведены в 20 залах в 10 территориях. Только в Кочевском муниципальном округе возникли проблемы с подрядчиком.

«В принципе муниципальные образования показывают хороший процент реализации программы. В целях повышения качества мы вводим норму по срокам окончания работ — не позднее 25 августа года предоставления субсидии. Большинство объектов расположены на территории общеобразовательных учреждений и с 1 сентября начинается учебный год, что не сопоставимо со строительно-монтажными работами», пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края.

Фото: пресс-служба Министерство физической культуры и спорта Пермского края

С 2019 года в рамках программы возведено 325 площадок и отремонтировано 297 спортивных залов. Причем программа позволяет поэтапно создавать многофункциональные спортивные пространства. В один год территория может получить субсидию на строительство площадки, в следующем году дополнить ее полосой препятствий или воркаут площадкой, затем хоккейной коробкой и так далее.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, создание современной и качественной современной инфраструктуры остается приоритетом краевых властей «На сегодня спортивная инфраструктура появляется даже в самых отдаленных уголках края. Современные спортивные объекты становятся центром притяжения не только детей и молодежи, но и взрослых. Поэтому мы не снижаем объемов строительства».

Фото: пресс-служба Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В начале декабря будет объявлен отбор заявок на строительство и реконструкцию открытых спортивных площадок и спорт залов на 2025 год. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 110 миллионов рублей.

Напомним, развитие массового спорта является важным направлением для правительства Пермского края. Согласно национальному проекту «Демография» перед регионом стоит задача привлечь регулярным занятиям спортом 70%​ жителей Прикамья.

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