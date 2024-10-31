В Пермском крае в 2024 году построено 44 открытые площадки

Вновь лидером стал Бардымский муниципальный округ. В этой территории возведено 13 открытых объектов. В частности, 4 полосы для преодоления препятствий оборудовано рядом с уже имеющимися универсальными площадками, таким образом созданы универсальные спортивные пространства. 6 муниципалитетов построили либо реконструировали хоккейные коробки, еще в 2 территориях возведены скейт-парки — это п. Яйва Александровского МО, с. Орда. В Частинском муниципальном округе сроки проведения работ по возведению скейт-парка сдвинулись в связи с поздним заключением контракта. По этой же причине еще не готовы объекты в Октябрьском и Лысьвенском городских. Еще в трех территориях — Перми, Добрянском и Чердынском муниципальных округах решено перенести объекты на другие земельные участки и приступить к работам уже в следующем году.