В пермской Мотовилихе ограничат движение по одной из улиц

Posted 31 октября, 12:38
Published 31 октября, 12:38
Modified 31 октября, 12:40
Updated 31 октября, 12:40
В Перми, на улице Инженерной (от ул. Металлистов до ул. Инженерной, 18) проезд останется закрытым для движения транспорта до 16 ноября. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Объезд возможен по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых.
Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при продолжении работ по строительству сети водоснабжения.
Ранее в Перми до 15 декабря 2024 года прекращено движение транспорта по ул. Крисанова — от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Это связано со строительством автодороги по ул. Крисанова.