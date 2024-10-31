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Posted 31 октября, 12:38

Published 31 октября, 12:38

Modified 31 октября, 12:40

Updated 31 октября, 12:40

В Перми ограничили движение по улице Инженерной

В пермской Мотовилихе ограничат движение по одной из улиц

31 октября 2024, 12:38
Фото: Яндекс-карты.

В Перми ограничили движение по улице Инженерной

Улицу Инженерную закрыли до 16 ноября.

В Перми, на улице Инженерной (от ул. Металлистов до ул. Инженерной, 18) проезд останется закрытым для движения транспорта до 16 ноября. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Объезд возможен по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых.

Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при продолжении работ по строительству сети водоснабжения.

Ранее в Перми до 15 декабря 2024 года прекращено движение транспорта по ул. Крисанова — от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Это связано со строительством автодороги по ул. Крисанова.

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