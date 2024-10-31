В Прикамье женщина зарезала сожителя вязальными спицами и ножом

Подсудимая полностью признала вину и рассказала, что жила вместе с убитым с июня 2023 года. Они иногда ссорились, но в целом отношения были нормальными. В день убийства обвиняемая купила сожителю бутылку водки, и они вместе распили алкоголь. Мужчина стал сильно оскорблять женщину во время ссоры, и это ее разозлило, поскольку он совсем не помогал по хозяйству и жил на всем готовом. Как сообщает пресс-служба краевого суда, после убийства сожителя обвиняемая вызвала скорую помощь.