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Posted 31 октября, 06:40

Published 31 октября, 06:40

Modified 31 октября, 08:11

Updated 31 октября, 08:11

Жительница Прикамья убила сожителя ножом и спицами и вызвала скорую помощь

В Прикамье женщина зарезала сожителя вязальными спицами и ножом

31 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI.

Жительница Прикамья убила сожителя ножом и спицами и вызвала скорую помощь

Осужденной не понравилось, что мужчина ее оскорблял и не помогал в бытовых вопросах.

Пермский краевой суд не стал менять приговор Чердынского районного суда в отношении женщины, убившей сожителя вязальными спицами и ножом.

Инцидент произошел в ночь на 6 мая текущего года в поселке Керчевский. Пара поссорилась, когда распивала водку. Он начал оскорблять женщину, и она рассердилась, схватила вязальные металлические спицы, размахнулась и ткнула потерпевшего сначала в область грудной клетки, а затем по руке. После нанесения ран подсудимая сбегала на кухню за ножом и ударила им мужчину из-за спины. Вскоре пострадавший скончался на месте преступления.

Подсудимая полностью признала вину и рассказала, что жила вместе с убитым с июня 2023 года. Они иногда ссорились, но в целом отношения были нормальными. В день убийства обвиняемая купила сожителю бутылку водки, и они вместе распили алкоголь. Мужчина стал сильно оскорблять женщину во время ссоры, и это ее разозлило, поскольку он совсем не помогал по хозяйству и жил на всем готовом. Как сообщает пресс-служба краевого суда, после убийства сожителя обвиняемая вызвала скорую помощь.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ее приговорили к 8,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Пермский краевой суд
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