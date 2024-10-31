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Posted 31 октября, 08:57

Published 31 октября, 08:57

Modified 31 октября, 08:59

Updated 31 октября, 08:59

«Алендвик» открыл кафе около международного аэропорта «Большое Савино»

В трех минутах езды от пермского аэропорта открылся Chicken

31 октября 2024, 08:57
Фото: properm.ru.

«Алендвик» открыл кафе около международного аэропорта «Большое Савино»

Сюжет
Аэропорт
В кафе установлено табло времени вылетов и прилетов самолетов.

Около международного аэропорта «Большое Савино» открылось кафе ожидания Chicken. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании «Алендвик».

Находится заведение в нескольких минутах езды от аэропорта, в деревне Большое Савино. В кафе установлено табло прилетов и вылетов, есть Wi-Fi. Имеется бесплатная парковка. В меню представлен фастфуд, пицца, паназиатская кухня, десерты и напитки.

В новом кафе Chicken предусмотрены всего 40 мест. Режим работы: с 10:00 до 22:00. В конце ноября откроется ещё одно кафе на 44 места, в микрорайоне Красные казармы. Как сообщает «Алендвик», там будет работать Chicken и паназиатский «Поке-mаN».

Группа компаний «Алендвик» представляет из себя сеть общепита: 49 кафе, 10 из которых работают на фуд-корте. На рынке компания с 1993 года. Тогда была основана первая точка Кодак Фотомир в магазине «Стометровка». С тех пор организация открыла в городе Baskin Robbins, Chicken, собственные бренды — «Пельмешки да Вареники», Viva la Pizza, «Суши Сан», прародитель бренда «Поке-maN», Good news, «Креп&суп», фотостудии и арт пространства «Фабрика Алендвик». Кроме того, «Алендвик» предлагает пермякам и сервисы доставки.

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