В трех минутах езды от пермского аэропорта открылся Chicken

Группа компаний «Алендвик» представляет из себя сеть общепита: 49 кафе, 10 из которых работают на фуд-корте. На рынке компания с 1993 года. Тогда была основана первая точка Кодак Фотомир в магазине «Стометровка». С тех пор организация открыла в городе Baskin Robbins, Chicken, собственные бренды — «Пельмешки да Вареники», Viva la Pizza, «Суши Сан», прародитель бренда «Поке-maN», Good news, «Креп&суп», фотостудии и арт пространства «Фабрика Алендвик». Кроме того, «Алендвик» предлагает пермякам и сервисы доставки.