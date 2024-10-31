properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 08:45

Published 31 октября, 08:45

Modified 31 октября, 08:48

Updated 31 октября, 08:48

На эспланаде в Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель

В центре Перми началась установка главной новогодней ели

31 октября 2024, 08:45
Фото: properm.ru.

На эспланаде в Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель

Сюжет
Фото
По данным госзакупок, стоимость контракта с исполнителем — 3,44 млн рублей.

На городской эспланаде, в квартале перед зданием Законодательного Собрания Пермского края, началась установка главной новогодней ели. Монтаж только недавно стартовал, на площадке видно нескольких рабочих. Месторасположение будущей елки оградили металлическими конструкциями.

Фото: properm.ru

Работы по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней ели выполняет индивидуальный предприниматель Артем Ходырев. Стоимость контракта оценена в 3,44 млн рублей. Дата начала его исполнения, по сведениям портала госзакупок, — 1 ноября текущего года.

#Общество#Пермь#Фото#Хэппи нью еар#Новый год#Новогодняя елка#Елка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика