В центре Перми началась установка главной новогодней ели

Posted 31 октября, 08:45
Published 31 октября, 08:45
Modified 31 октября, 08:48
Updated 31 октября, 08:48
На городской эспланаде, в квартале перед зданием Законодательного Собрания Пермского края, началась установка главной новогодней ели. Монтаж только недавно стартовал, на площадке видно нескольких рабочих. Месторасположение будущей елки оградили металлическими конструкциями.
Работы по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней ели выполняет индивидуальный предприниматель Артем Ходырев. Стоимость контракта оценена в 3,44 млн рублей. Дата начала его исполнения, по сведениям портала госзакупок, — 1 ноября текущего года.