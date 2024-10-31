В центре Перми началась установка главной новогодней ели

Работы по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней ели выполняет индивидуальный предприниматель Артем Ходырев. Стоимость контракта оценена в 3,44 млн рублей. Дата начала его исполнения, по сведениям портала госзакупок, — 1 ноября текущего года.