Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата из Перми

Posted 31 октября, 12:04
Published 31 октября, 12:04
Modified 31 октября, 12:05
Updated 31 октября, 12:05
Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Заксобрания Прикамья Ильи Лисняка завершено. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на первого замминистра территориальной безопасности региона Альберта Марданова.
По словам Марданова, которые приводит издание, экс-депутат продолжает находиться в федеральном и международном розыске. Уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство» в отношении мужчины было расследовано и находится на ознакомлении у адвокатов обвиняемого.
«Дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а после его направят в суд. Помимо вымогательства Лисняк также проходит фигурантом дела по статье „Клевета о якобы совершении лицом преступления“», — цитирует издание чиновника.
Как сообщил замминистра, он сам также является одним из потерпевших по второму уголовному делу. В случае, если Лисняк не явится на заседание, к нему могут применить заочный приговор.
Депутаты Заксобрания Пермского края лишили мандата Илью Лисняка (был членом фракции «Справедливая Россия») в ноябре прошлого года. Депутат покинул Россию в апреле на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас он находится в розыске.
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона. По версии следователей, в 2022 году подозреваемый угрожал распространить негативную информацию о сотруднике и его родственниках, а также требовал от служащего передачи денег.