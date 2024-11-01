Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями

Кот Лео дважды попадал в приют, не был вакцинирован и тяжело перенес ринотрахеит. На фоне стресса у животного возник идиопатический цистит. Последнее время Лео был на лечении в инфекционном стационаре, обходящемся в 8-10 тыс. рублей в сутки сотрудникам приюта. Для животного находили доноров крови и проводили переливание. Однако последние дни кот был в стабильно тяжелом состоянии и не выжил.