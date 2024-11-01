Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями

Posted 1 ноября, 08:30
Published 1 ноября, 08:30
Modified 1 ноября, 08:32
Updated 1 ноября, 08:32
В приюте «Счастливый хвост» в Перми скончался бенгальский кот по кличке Лео. Животное умерло сегодня ночью, реанимационные мероприятия не помогли его спасти, сообщили сотрудники учреждения в соцсети «ВКонтакте». Лео было три года, коту искали хозяев, так как прежние отказались от него по семейным обстоятельствам.
Кот Лео дважды попадал в приют, не был вакцинирован и тяжело перенес ринотрахеит. На фоне стресса у животного возник идиопатический цистит. Последнее время Лео был на лечении в инфекционном стационаре, обходящемся в 8-10 тыс. рублей в сутки сотрудникам приюта. Для животного находили доноров крови и проводили переливание. Однако последние дни кот был в стабильно тяжелом состоянии и не выжил.