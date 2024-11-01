properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 08:30

Published 1 ноября, 08:30

Modified 1 ноября, 08:32

Updated 1 ноября, 08:32

В приюте «Счастливый хвост» умер тяжелобольной бенгальский кот Лео

Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями

1 ноября 2024, 08:30
Фото: vk.com/happyhvost.

В приюте «Счастливый хвост» умер тяжелобольной бенгальский кот Лео

Животное уже страдало множеством заболеваний, когда его привезли в приют.

В приюте «Счастливый хвост» в Перми скончался бенгальский кот по кличке Лео. Животное умерло сегодня ночью, реанимационные мероприятия не помогли его спасти, сообщили сотрудники учреждения в соцсети «ВКонтакте». Лео было три года, коту искали хозяев, так как прежние отказались от него по семейным обстоятельствам.

Кот Лео дважды попадал в приют, не был вакцинирован и тяжело перенес ринотрахеит. На фоне стресса у животного возник идиопатический цистит. Последнее время Лео был на лечении в инфекционном стационаре, обходящемся в 8-10 тыс. рублей в сутки сотрудникам приюта. Для животного находили доноров крови и проводили переливание. Однако последние дни кот был в стабильно тяжелом состоянии и не выжил.

В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео
Узнать подробнее
Читайте также:
Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклиникуСпециалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре
#Общество#Пермь#Кот#Приют#Домашние животные#Кошки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика