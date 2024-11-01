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Posted 1 ноября, 16:41

Published 1 ноября, 16:41

Modified 1 ноября, 16:41

Updated 1 ноября, 16:41

Ефимов: 26 тысяч москвичей подписали договоры на новое жилье в рамках реновации

Ефимов: 26 тысяч москвичей подписали договоры на новое жилье в рамках реновации

1 ноября 2024, 16:41
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В рамках программы реновации в течение первых девяти месяцев 2024 года жители Москвы, проживающие в 456 старых домах, оформили документы на новые квартиры. Реализацию программы прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что правообладателями нового жилья в 224 современных новостройках получили примерно 26,6 тысячи жителей столицы. Вблизи новых жилых комплексов находится вся необходимая инфраструктура, что обеспечивает горожанам комфортное проживание.

Как сообщают mos.ru, с момента запуска программы правообладателями новых квартир стали 162,4 тысячи человек (+20%).

Самое большое количество получателей современного жилья по программе реновации приходится на Восточный административный округ (7,7 тысячи человек). На юго-востоке и западе столицы правообладателями нового жилья стали 4,6 и 3,8 тысячи человек соответственно. Москвичи, участвующие в программе реновации, переселяются в новое жилье в том же районе, где расположен их старый дом. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах горожан расселяют в пределах округа.

Напомним, программа реновации предусматривает снос старых домов и возведение на их месте новостроек.

Сорок четыре новых многоквартирных дома, в которые переселятся жители старых домов, подготовили с января по сентябрь этого года. Министр правительства Москвы, глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что придомовые территории будут благоустроены. Во дворах будут посажены деревья, оборудованы площадки для детей и занятий спортом.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве определено восемь новых участков, где будут строить новые дома по программе реновации, которая реализуется с 2017 года.

Всего планируется расселить жителей из 5176 старых домов. В прошлом году под заселение было сдано пятьдесят девять современных новостроек, что обеспечило 44 000 горожан комфортное проживание. Общее количество москвичей, которых нужно переселить в новые дома в рамках программы, составляет около 1 миллиона. Ранее мэр Москвы распорядился увеличить вдвое темпы реализации программы реновации.

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