Ефимов: 26 тысяч москвичей подписали договоры на новое жилье в рамках реновации

Самое большое количество получателей современного жилья по программе реновации приходится на Восточный административный округ (7,7 тысячи человек). На юго-востоке и западе столицы правообладателями нового жилья стали 4,6 и 3,8 тысячи человек соответственно. Москвичи, участвующие в программе реновации, переселяются в новое жилье в том же районе, где расположен их старый дом. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах горожан расселяют в пределах округа.