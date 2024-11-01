Ефимов: 26 тысяч москвичей подписали договоры на новое жилье в рамках реновации

Posted 1 ноября, 16:41
Published 1 ноября, 16:41
Modified 1 ноября, 16:41
Updated 1 ноября, 16:41
Он уточнил, что правообладателями нового жилья в 224 современных новостройках получили примерно 26,6 тысячи жителей столицы. Вблизи новых жилых комплексов находится вся необходимая инфраструктура, что обеспечивает горожанам комфортное проживание.
Как сообщают mos.ru, с момента запуска программы правообладателями новых квартир стали 162,4 тысячи человек (+20%).
Самое большое количество получателей современного жилья по программе реновации приходится на Восточный административный округ (7,7 тысячи человек). На юго-востоке и западе столицы правообладателями нового жилья стали 4,6 и 3,8 тысячи человек соответственно. Москвичи, участвующие в программе реновации, переселяются в новое жилье в том же районе, где расположен их старый дом. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах горожан расселяют в пределах округа.
Напомним, программа реновации предусматривает снос старых домов и возведение на их месте новостроек.
Сорок четыре новых многоквартирных дома, в которые переселятся жители старых домов, подготовили с января по сентябрь этого года. Министр правительства Москвы, глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что придомовые территории будут благоустроены. Во дворах будут посажены деревья, оборудованы площадки для детей и занятий спортом.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве определено восемь новых участков, где будут строить новые дома по программе реновации, которая реализуется с 2017 года.
Всего планируется расселить жителей из 5176 старых домов. В прошлом году под заселение было сдано пятьдесят девять современных новостроек, что обеспечило 44 000 горожан комфортное проживание. Общее количество москвичей, которых нужно переселить в новые дома в рамках программы, составляет около 1 миллиона. Ранее мэр Москвы распорядился увеличить вдвое темпы реализации программы реновации.