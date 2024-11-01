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Posted 1 ноября, 13:21

Published 1 ноября, 13:21

Modified 1 ноября, 13:23

Updated 1 ноября, 13:23

В Осинском районе хотят на 200% увеличить ежемесячную премию чиновникам

Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза

1 ноября 2024, 13:21
Фото: телеграм-канал Алексея Григорьева.

В Осинском районе хотят на 200% увеличить ежемесячную премию чиновникам

Сюжет
Депутаты
В среднем зарплата специалиста администрации находится на уровне МРОТ в районе 22-24 тыс. рублей.

Вчера, 31 октября, депутаты думы Осинского округа поддержали инициативу администрации муниципалитета об увеличении ежемесячной премии чиновникам ведомства до 200%. Мера предполагает стимулирование мотивации для карьерных успехов, об этом сообщил глава округа Алексей Григорьев.

На данный момент средняя зарплата специалиста администрации находится на уровне МРОТ в районе 22-24 тыс. рублей.

«Поясню, это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно и была внесена данная поправка. Благодарю всех депутатов, кто поддержал данное решение», — пишет Григорьев.

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