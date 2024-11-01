Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза

Posted 1 ноября, 13:21
Published 1 ноября, 13:21
Modified 1 ноября, 13:23
Updated 1 ноября, 13:23
Вчера, 31 октября, депутаты думы Осинского округа поддержали инициативу администрации муниципалитета об увеличении ежемесячной премии чиновникам ведомства до 200%. Мера предполагает стимулирование мотивации для карьерных успехов, об этом сообщил глава округа Алексей Григорьев.
На данный момент средняя зарплата специалиста администрации находится на уровне МРОТ в районе 22-24 тыс. рублей.
«Поясню, это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно и была внесена данная поправка. Благодарю всех депутатов, кто поддержал данное решение», — пишет Григорьев.