Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза

«Поясню, это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно и была внесена данная поправка. Благодарю всех депутатов, кто поддержал данное решение», — пишет Григорьев.