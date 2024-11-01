Глава Перми Эдуард Соснин посетил Новые Ляды с рабочим визитом

Участники выездной поездки изучили специально оборудованное место для отдыха у воды в Новых Лядах. В результате запланированного благоустройства здесь можно будет комфортно проводить летние дни уже в следующем сезоне. До конца года планируется провести ремонт, который включает в себя работы по созданию тротуара, установке малых архитектурных форм, замене навесов, обновлению песочницы, замене лестниц для спуска в воду, а также обустройству ограждений и обновлению раздевалок.