Глава Перми Эдуард Соснин посетил Новые Ляды с рабочим визитом

Posted 1 ноября, 12:18
Published 1 ноября, 12:18
Modified 1 ноября, 12:18
Updated 1 ноября, 12:18
Особенность такого формата заключается в тесном взаимодействии с населением, решении возникающих вопросов и оперативном реагировании на нужды людей. Маршрут поездки в поселок Новые Ляды был составлен с учетом обращений граждан, поступивших через социальные сети.
Во время визита глава администрации поселка Резида Печкурова рассказала Эдуарду Соснину и депутатам Пермской городской думы о планах установки световой имиджевой стелы на въезде в микрорайон, рядом с остановкой «40 лет Победы». Эта стела станет символом микрорайона, ее планируется установить до конца текущего года.
Затем Эдуард Соснин посетил открытие памятника археологии «Пеганкова Гора 1, Городище». Проект установки данного памятника является одним из победителей конкурса инициативных проектов, который проводился в текущем году. Новый арт-объект находится у залива реки Сылвы и позволит как местным жителям, так и туристам узнать интересные исторические факты об этом месте и событиях давних времен.
Также в ходе рабочей поездки участники посетили детский сад № 165, в котором ранее Соснин распорядился провести капитальный ремонт бассейна. На данный момент на объекте проводятся демонтаж полов из бетона, перегородок, коммуникаций и другие работы. Кроме этого, в ходе ремонта приведут в надлежащее состояние стены и чашу бассейна.
«Завершить капитальный ремонт бассейна планируется в конце этого года, поэтому скоро воспитанники сада смогут с комфортом изучать основы безопасного поведения на воде и учиться плаванию под руководством тренера. Это очень важно для района, в котором река находится в шаговой доступности», — поделился глава Перми Эдуард Соснин.
Участники выездной поездки изучили специально оборудованное место для отдыха у воды в Новых Лядах. В результате запланированного благоустройства здесь можно будет комфортно проводить летние дни уже в следующем сезоне. До конца года планируется провести ремонт, который включает в себя работы по созданию тротуара, установке малых архитектурных форм, замене навесов, обновлению песочницы, замене лестниц для спуска в воду, а также обустройству ограждений и обновлению раздевалок.
Кроме того, мэр Перми посетил АО «Протон-ПМ», одно из ведущих предприятий в сфере российской ракетно-космической промышленности. За годы работы здесь был построен уникальный производственный комплекс, который производит самые надежные изделия в мире. Благодаря сотрудничеству городских властей с предприятием удалось реализовать множество значимых для Перми проектов, среди которых выделяется строительство нового корпуса Техно-школы имени Виктора Савиных.
После глава города посетил сквер «Мемориал Победы», который был обновлен в прошлом году. В ходе ремонта была заменена гранитная плитка, обустроены тротуары, цветники и установлены торшеры. Также появились малые архитектурные формы: урны, скамейки и информационная тумба, возведен новый постамент для памятника. Эдуард Соснин отметил важность не только благоустройства и ремонта общественных территорий, но и их надлежащего содержания.
В модельной библиотеке № 37 Эдуард Соснин ознакомился с работой учреждения. Библиотека прошла модернизацию в 2023 году и теперь принимает более четырех с половиной тысяч посетителей. Для реализации проекта был создан дизайн-проект, проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель и современное оборудование. Это позволило создать комфортное многофункциональное пространство, способствующее чтению, общению, обучению, работе и отдыху.
В общественном центре «Новые Ляды» Соснин провел встречу с советом ветеранов и участниками специальной военной операции. Также на площадке центра прошла встреча с жителями поселка, где обсудили благоустройство, ремонт дорог, развитие системы водоснабжения и уборку территории частного сектора.