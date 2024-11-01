Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции

На протяжении предварительного слушания адвокат Красильникова запросил закрытие дела, объясняя, что оно не подлежит рассмотрению в арбитражном порядке. Однако судья отказался прекратить рассмотрение и передал дело в общую юрисдикцию. Эксперты отмечают, что такие ходатайства могут использоваться для задержки процесса с целью превышения сроков исковой давности, однако шансы ПГНИУ на положительный результат остаются значительными.