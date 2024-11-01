Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции

Posted 1 ноября, 07:34
Published 1 ноября, 07:34
Modified 1 ноября, 07:37
Updated 1 ноября, 07:37
Арбитражный суд решил не рассматривать иск ПГНИУ к бывшему ректору вуза Дмитрию Красильникову с требованием 2,21 млн рублей. Дело передано в суд общей юрисдикции, сообщает «Ъ-Прикамье».
Иск основан на утверждении, что Красильников незаконно произвел выплаты дополнительных надбавок нескольким сотрудникам. Некоторые из этих доплат, предположительно, составляли до 1000% от установленных тарифов оплаты труда. В результате проверки, проведенной федеральным казначейством в прошлом году, было выявлено нарушение в процессе выплат, и университет был обязан вернуть указанную сумму в государственный бюджет.
На протяжении предварительного слушания адвокат Красильникова запросил закрытие дела, объясняя, что оно не подлежит рассмотрению в арбитражном порядке. Однако судья отказался прекратить рассмотрение и передал дело в общую юрисдикцию. Эксперты отмечают, что такие ходатайства могут использоваться для задержки процесса с целью превышения сроков исковой давности, однако шансы ПГНИУ на положительный результат остаются значительными.
Дмитрий Красильников возглавил ПГНИУ в июле 2020 года и ушел с поста в феврале 2023-го по состоянию здоровья, после того как стал фигурантом уголовного дела, связанного с массовым преступлением, совершенным на территории университета 20 сентября 2021 года.