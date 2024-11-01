Муниципальный приют для собак в Перми обещают достроить до конца этого года

В городском управлении по экологии и природопользованию сообщают, что на объекте окончился монтаж 162 вольеров для содержания собак и 25 вольеров в карантинной зоне. Подрядчик отремонтировал ограждение и санитарный пропускник, а также подготовил основание под установку модульного здания. Кроме того, сделаны работы по водоснабжению и водоотведению, подключено наружное освещение, идут электромонтажные работы. Строителям осталось установить модульное здание ветеринарного блока и еще 33 вольера для животных.