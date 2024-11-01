Муниципальный приют для собак в Перми обещают достроить до конца этого года

Posted 1 ноября, 02:39
Published 1 ноября, 02:39
Modified 1 ноября, 03:00
Updated 1 ноября, 03:00
В Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Верхнемостовая, 38 продолжаются работы по приспособлению участка под приют для безнадзорных животных. Ранее на данном участке находился свинокомплекс.
В городском управлении по экологии и природопользованию сообщают, что на объекте окончился монтаж 162 вольеров для содержания собак и 25 вольеров в карантинной зоне. Подрядчик отремонтировал ограждение и санитарный пропускник, а также подготовил основание под установку модульного здания. Кроме того, сделаны работы по водоснабжению и водоотведению, подключено наружное освещение, идут электромонтажные работы. Строителям осталось установить модульное здание ветеринарного блока и еще 33 вольера для животных.
В новых вольерах есть теплая зона площадью 2 кв. м и холодная зона — общая площадь составляет 10 кв. м. В одном вольере может располагаться до пяти животных. Кроме того, возможно и индивидуальное размещение собак. На территории нового приюта выделена большая зона для выгула животных и игр с ними.
В пресс-службе мэрии говорят, что строительство нового приюта планируют завершить до конца текущего года. После этого животных перевезут сюда из старого учреждения на ул. Соликамская. Изначально новый приют хотели построить до конца 2023 года, но подрядчик нарушил сроки.