На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО

На набережной в Кировском районе завершилось строительство общественного модульного павильона. В здании разместились отапливаемый павильон, душевые, санузел и раздевалка. Объект готов к эксплуатации, власти намерены открыть его в ближайшее время, рассказал в Telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.