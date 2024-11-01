properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 05:00

Published 1 ноября, 05:00

Modified 1 ноября, 05:02

Updated 1 ноября, 05:02

В Закамске на набережной скоро откроют здание для клуба моржей и занятий ГТО

На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО

1 ноября 2024, 05:00
Фото: Telegram-канал мэра Перми Эдуарда Соснина.

В Закамске на набережной скоро откроют здание для клуба моржей и занятий ГТО

Сюжет
Набережная
Внутри здания оборудовали душевые и отапливаемый павильон.

На набережной в Кировском районе завершилось строительство общественного модульного павильона. В здании разместились отапливаемый павильон, душевые, санузел и раздевалка. Объект готов к эксплуатации, власти намерены открыть его в ближайшее время, рассказал в Telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Зданием будут пользоваться пермяки, сдающие нормы ГТО, а также моржи клуба «Ледокол». Зимой на обновленной набережной в Закамске планируют также заливать ледовый каток для жителей города.

Ремонт набережной в Кировском районе начался в 2022 году. Здесь появились зоны для занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и детские площадки. Рядом с дворцом культуры имени Кирова построена парковка, восстановлен газон, высажены деревья и кустарники.

Читайте также:
Пермяки возмущены рубкой берез в сквере на набережной. В мэрии назвали причинуЗа 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сетиВ выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»
#Общество#Пермь#Набережная#Закамск#Кировский район#Здание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика