На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО

Posted 1 ноября, 05:00
Published 1 ноября, 05:00
Modified 1 ноября, 05:02
Updated 1 ноября, 05:02
На набережной в Кировском районе завершилось строительство общественного модульного павильона. В здании разместились отапливаемый павильон, душевые, санузел и раздевалка. Объект готов к эксплуатации, власти намерены открыть его в ближайшее время, рассказал в Telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.
Зданием будут пользоваться пермяки, сдающие нормы ГТО, а также моржи клуба «Ледокол». Зимой на обновленной набережной в Закамске планируют также заливать ледовый каток для жителей города.
Ремонт набережной в Кировском районе начался в 2022 году. Здесь появились зоны для занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и детские площадки. Рядом с дворцом культуры имени Кирова построена парковка, восстановлен газон, высажены деревья и кустарники.