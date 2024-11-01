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Posted 1 ноября, 07:41

Published 1 ноября, 07:41

Modified 1 ноября, 07:43

Updated 1 ноября, 07:43

Утром 1 ноября иномарка столкнулась с автобусом на Сылвенском тракте

На Сылвенском тракте иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом

1 ноября 2024, 07:41
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Утром 1 ноября иномарка столкнулась с автобусом на Сылвенском тракте

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Дтп
К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было.

Сегодня утром, 1 ноября, на Сылвенском тракте столкнулись автобус и иномарка. По предварительным данным от Госавтоинспекции Прикамья, авария случилась около 08:30. 29-летний водитель автомобиля Subaru ехал по тракту со стороны ул. Окраинная, и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ГАЗ».

В результате аварии водитель иномарки доставлен в больницу с травмами. В момент ДТП в автобусе находился только водитель, салон был без пассажиров. Мужчина также обратился за помощью медиков. На месте инцидента работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем, особенно при недостаточной видимости из-за погоды.

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#Происшествия#Дтп#Пермь
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