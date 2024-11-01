На Сылвенском тракте иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом

В результате аварии водитель иномарки доставлен в больницу с травмами. В момент ДТП в автобусе находился только водитель, салон был без пассажиров. Мужчина также обратился за помощью медиков. На месте инцидента работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем, особенно при недостаточной видимости из-за погоды.