properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 07:15

Published 1 ноября, 07:15

Modified 1 ноября, 07:22

Updated 1 ноября, 07:22

В выходные 2 и 3 ноября в Прикамье ожидается снег, дождь и сильный ветер

Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром

1 ноября 2024, 07:15
Фото: 1MI.

В выходные 2 и 3 ноября в Прикамье ожидается снег, дождь и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде в выходные.

В эти выходные, 2 и 3 ноября, в Пермском крае ожидаются интенсивные дождь, снег и мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с. Метеоусловия приведут к возникновению гололедно-изморозевых отложений на дорогах, деревьях и проводах. Водителям нужно быть предельно аккуратными на дорогах, а также не рекомендуется парковать машины под деревьями и проводами.

Как рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в субботу в Прикамье температура воздуха ночью -5…0°, днем -2…+3°, на юге до +6°. В Перми ночью -2…0°, днем +1…+3°. Повсеместно прогнозируется ветер юго-западный, южный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.

В воскресенье в отдельных районах края пройдет сильный снег. Температура воздуха в течение суток в Прикамье -5…0°, ветер юго-западный 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. В Перми ожидается умеренный мокрый снег, снег. В течение суток прогнозируется -2…0°. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.

Читайте также:
Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в ЧернушкеСнегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будниМокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Погода на выходные#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика