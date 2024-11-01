Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром

Posted 1 ноября, 07:15
Published 1 ноября, 07:15
Modified 1 ноября, 07:22
Updated 1 ноября, 07:22
В эти выходные, 2 и 3 ноября, в Пермском крае ожидаются интенсивные дождь, снег и мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с. Метеоусловия приведут к возникновению гололедно-изморозевых отложений на дорогах, деревьях и проводах. Водителям нужно быть предельно аккуратными на дорогах, а также не рекомендуется парковать машины под деревьями и проводами.
Как рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в субботу в Прикамье температура воздуха ночью -5…0°, днем -2…+3°, на юге до +6°. В Перми ночью -2…0°, днем +1…+3°. Повсеместно прогнозируется ветер юго-западный, южный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.
В воскресенье в отдельных районах края пройдет сильный снег. Температура воздуха в течение суток в Прикамье -5…0°, ветер юго-западный 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. В Перми ожидается умеренный мокрый снег, снег. В течение суток прогнозируется -2…0°. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.