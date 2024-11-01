Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром

В эти выходные, 2 и 3 ноября, в Пермском крае ожидаются интенсивные дождь, снег и мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с. Метеоусловия приведут к возникновению гололедно-изморозевых отложений на дорогах, деревьях и проводах. Водителям нужно быть предельно аккуратными на дорогах, а также не рекомендуется парковать машины под деревьями и проводами.