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Posted 1 ноября, 03:59

Published 1 ноября, 03:59

Modified 1 ноября, 04:01

Updated 1 ноября, 04:01

Искрящийся трамвай утром 1 ноября заметили пермяки на ул. Куйбышева

«Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева

1 ноября 2024, 03:59
Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми.

Искрящийся трамвай утром 1 ноября заметили пермяки на ул. Куйбышева

Сюжет
Пермская езда
Трамвайные маршруты №5 и №8 стояли в пробке из-за возникшей неполадки.

В Перми на ул. Куйбышева сегодня утром, 1 ноября, встали трамваи. Очевидцы рассказали, что у остановки рядом с дворцом культуры имени Солдатова проехал искрящийся трамвай. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

На карте также было видно пробку из трамваев на линии. Скриншот сделан в 08:35.

Фото: map.gortransperm.ru

По информации городского департамента транспорта, трамваи №5 и №8 задержались на Куйбышева из-за неполадок на линии. Движение восстановили в 08:50.

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