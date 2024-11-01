«Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева

В Перми на ул. Куйбышева сегодня утром, 1 ноября, встали трамваи. Очевидцы рассказали, что у остановки рядом с дворцом культуры имени Солдатова проехал искрящийся трамвай. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».