«Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева

Posted 1 ноября, 03:59
Published 1 ноября, 03:59
Modified 1 ноября, 04:01
Updated 1 ноября, 04:01
В Перми на ул. Куйбышева сегодня утром, 1 ноября, встали трамваи. Очевидцы рассказали, что у остановки рядом с дворцом культуры имени Солдатова проехал искрящийся трамвай. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
На карте также было видно пробку из трамваев на линии. Скриншот сделан в 08:35.
По информации городского департамента транспорта, трамваи №5 и №8 задержались на Куйбышева из-за неполадок на линии. Движение восстановили в 08:50.