Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»

Кроме того, в афише «Дягилев+» есть два бесплатных события просветительской программы — лекция и открытая репетиция. 26 декабря в 18:00 драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко на лекции «Респиги, Равель, Дягилев и другие» (12+) расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева» и о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино. А 27 декабря в 16:30 состоится Currentzis Lab: открытая репетиция (12+) оркестра musicAeterna. Попасть на репетицию можно по регистрации, которая будет открыта незадолго до нее.