Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»

Posted 1 ноября, 09:46
Published 1 ноября, 09:46
Modified 1 ноября, 09:56
Updated 1 ноября, 09:56
Главным событием фестиваля «Дягилев+» станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты дадут два концерта (12+) 26 и 27 декабря текущего года. 26 декабря в 20:00 и 27 декабря в 19:00 musicAeterna исполнит Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс» Мориса Равеля и «Пинии Рима» Отторино Респиги.
Предварительная продажа билетов стартует 7 ноября в 16:00 на Яндекс Афише и будет доступна тем, у кого есть подписка «Яндекс Плюс». Все события состоятся в Большом зале Пермской краевой филармонии, рассказали в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».
Кроме того, в афише «Дягилев+» есть два бесплатных события просветительской программы — лекция и открытая репетиция. 26 декабря в 18:00 драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко на лекции «Респиги, Равель, Дягилев и другие» (12+) расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева» и о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино. А 27 декабря в 16:30 состоится Currentzis Lab: открытая репетиция (12+) оркестра musicAeterna. Попасть на репетицию можно по регистрации, которая будет открыта незадолго до нее.