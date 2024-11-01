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Posted 1 ноября, 09:46

Published 1 ноября, 09:46

Modified 1 ноября, 09:56

Updated 1 ноября, 09:56

Стала известна программа фестиваля «Дягилев+» в Перми

Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»

1 ноября 2024, 09:46
Фото: diaghilevfest.ru.

Стала известна программа фестиваля «Дягилев+» в Перми

Сюжет
Дягилевский фестиваль
Предварительная продажа билетов откроется 7 ноября.

Главным событием фестиваля «Дягилев+» станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты дадут два концерта (12+) 26 и 27 декабря текущего года. 26 декабря в 20:00 и 27 декабря в 19:00 musicAeterna исполнит Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс» Мориса Равеля и «Пинии Рима» Отторино Респиги.

Предварительная продажа билетов стартует 7 ноября в 16:00 на Яндекс Афише и будет доступна тем, у кого есть подписка «Яндекс Плюс». Все события состоятся в Большом зале Пермской краевой филармонии, рассказали в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Кроме того, в афише «Дягилев+» есть два бесплатных события просветительской программы — лекция и открытая репетиция. 26 декабря в 18:00 драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко на лекции «Респиги, Равель, Дягилев и другие» (12+) расскажет о свойствах музыкального языка композиторов «круга Дягилева» и о том, как их музыка предсказывала и формулировала язык кино. А 27 декабря в 16:30 состоится Currentzis Lab: открытая репетиция (12+) оркестра musicAeterna. Попасть на репетицию можно по регистрации, которая будет открыта незадолго до нее.

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