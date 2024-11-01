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Posted 1 ноября, 14:00

Published 1 ноября, 14:00

Modified 1 ноября, 14:02

Updated 1 ноября, 14:02

Обнародованы результаты проверки пансионата «Долголетие» в Пермском округе

Пансионат «Долголетие» в Протасах работал без лицензии и медиков среди персонала

1 ноября 2024, 14:00
Фото: скриншот видео.

Обнародованы результаты проверки пансионата «Долголетие» в Пермском округе

В учреждении у подопечных выявлены пролежни и гнойные инфекции мягких тканей.

Специалистами Министерства труда и социального развития Пермского края совместно с прокуратурой Пермского края, следственным комитетом, медицинским работниками, представителями МЧС и Роспотребнадзора проведена проверка частного пансионата «Долголетие» в Протасах Пермского муниципального округа. О результатах провеки сообщает пресс-служба минсоца.

При проверке были выявлены многочисленные нарушения:

  • учреждение не имеет медицинской лицензии;
  • нет медицинских работников и в целом количество персонала — четыре человека, что вероятно, проверяющие сочли недостаточным;
  • уход за гражданами не осуществлялся должным образом;
  • у пяти человек выявлены пролежни III–IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей;
  • обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций;
  • не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан.

В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения больниц Пермского округа.

Решение о дальнейшем функционировании пансионата «Долголетие» примет прокуратура Пермского края.

29 октября Properm.ru стало известно о гибели двух пенсионеров в Пермском районе. Их родственники говорят, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие».

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#Общество#Социальная защита#Социальные объекты
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