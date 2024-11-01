Пансионат «Долголетие» в Протасах работал без лицензии и медиков среди персонала

Posted 1 ноября, 14:00
Published 1 ноября, 14:00
Modified 1 ноября, 14:02
Updated 1 ноября, 14:02
Специалистами Министерства труда и социального развития Пермского края совместно с прокуратурой Пермского края, следственным комитетом, медицинским работниками, представителями МЧС и Роспотребнадзора проведена проверка частного пансионата «Долголетие» в Протасах Пермского муниципального округа. О результатах провеки сообщает пресс-служба минсоца.
При проверке были выявлены многочисленные нарушения:
В организации находилось 60 граждан пожилого возраста. После проверки, несколько человек были размещены в хирургические отделения больниц Пермского округа.
Решение о дальнейшем функционировании пансионата «Долголетие» примет прокуратура Пермского края.
29 октября Properm.ru стало известно о гибели двух пенсионеров в Пермском районе. Их родственники говорят, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие».