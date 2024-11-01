Пермские школьники могут купить и пополнить проездные в отделениях почты

Posted 1 ноября, 11:31
Published 1 ноября, 11:31
Modified 1 ноября, 11:33
Updated 1 ноября, 11:33
С 1 ноября в Перми школьники могут купить и полнить ученический проездной в 30 почтовых отделениях города. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России (ПР).
Выбрать пункт продажи и оплаты проездных можно на сайте «Пермский транспорт». Большей популярностью услуга Почты пользуется у населения с мая по сентябрь. В это время работники ПР региона ежемесячно принимают свыше 30 тыс. платежей.
Каждый третий платеж на Почте России делают пермяки.