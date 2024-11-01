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Posted 1 ноября, 11:31

Published 1 ноября, 11:31

Modified 1 ноября, 11:33

Updated 1 ноября, 11:33

Пермские школьники могут купить и пополнить проездные в отделениях почты

Пермские школьники могут купить и пополнить проездные в отделениях почты

1 ноября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
Такую услугу предоставляют 30 отделений почты в Перми.

С 1 ноября в Перми школьники могут купить и полнить ученический проездной в 30 почтовых отделениях города. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России (ПР).

Выбрать пункт продажи и оплаты проездных можно на сайте «Пермский транспорт». Большей популярностью услуга Почты пользуется у населения с мая по сентябрь. В это время работники ПР региона ежемесячно принимают свыше 30 тыс. платежей.

Каждый третий платеж на Почте России делают пермяки.

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#Касается каждого#Пермь#Население#Школьники#Пермский транспорт#Платежи
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