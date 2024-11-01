Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса

Ведомство установило, что с 11 по 21 октября завод выработало 535 кг говяжьего фарша из 236 кг свинины и 100 кг говядины, этого не хватает для изготовления такого объема фарша. Кроме того, предприятие изготовило 805 кг говяжьего фарша из 420 кг говядины и 706 кг говяжьего фарша из 378,5 кг говядины.