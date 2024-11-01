Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса

Posted 1 ноября, 05:43
Published 1 ноября, 05:43
Modified 1 ноября, 05:45
Updated 1 ноября, 05:45
Пермский завод «Ромашкино» реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неустановленного сырья. Об этом сообщил на официальном сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Ведомство установило, что с 11 по 21 октября завод выработало 535 кг говяжьего фарша из 236 кг свинины и 100 кг говядины, этого не хватает для изготовления такого объема фарша. Кроме того, предприятие изготовило 805 кг говяжьего фарша из 420 кг говядины и 706 кг говяжьего фарша из 378,5 кг говядины.
Фарш был продан в магазины Перми, Лысьвы и Кишертского округа. Предприятие нарушило требования ветеринарных норм. 28 октября предпринимателю вынесли предостережение, уведомление о совершенных ошибках направлено в ФГИС «ВетИС». Если нарушения не исправят в течение 72 часов с момента поступления уведомления, регистрацию пользователя аннулируют.