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Posted 1 ноября, 05:43

Published 1 ноября, 05:43

Modified 1 ноября, 05:45

Updated 1 ноября, 05:45

Пермский завод реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неизвестного сырья

Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса

1 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI.

Пермский завод реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неизвестного сырья

Предпринимателю вынесено предостережение.

Пермский завод «Ромашкино» реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неустановленного сырья. Об этом сообщил на официальном сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ведомство установило, что с 11 по 21 октября завод выработало 535 кг говяжьего фарша из 236 кг свинины и 100 кг говядины, этого не хватает для изготовления такого объема фарша. Кроме того, предприятие изготовило 805 кг говяжьего фарша из 420 кг говядины и 706 кг говяжьего фарша из 378,5 кг говядины.

Фарш был продан в магазины Перми, Лысьвы и Кишертского округа. Предприятие нарушило требования ветеринарных норм. 28 октября предпринимателю вынесли предостережение, уведомление о совершенных ошибках направлено в ФГИС «ВетИС». Если нарушения не исправят в течение 72 часов с момента поступления уведомления, регистрацию пользователя аннулируют.

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#Пермский край#Россельхознадзор#Свинина
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