Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков

Posted 1 ноября, 03:09
Published 1 ноября, 03:09
Modified 1 ноября, 03:12
Updated 1 ноября, 03:12
С 1 по 5 ноября включительно в части домов Перми будут отключать воду. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» займутся плановым ремонтом сетей, объясняют в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Сегодня, 1 ноября, с 09:00 до 17:00 без водоснабжения останется дом на ул. Николая Островского, 76а. А с 09:00 до 16:00 под отключения попадут дома на улицах:
2 ноября с 09:00 до 10:00 3 ноября «пострадают» дома на Спартаковской, 1, 4, 7, 8, 14.
4 ноября в 09:00, более чем на сутки — до 10:00 5 ноября — выключат воду у пермяков по адресам:
Сообщить об отключениях воды, аварии на сетях и подать заявки на подвоз воды можно по электронной почте [email protected] или по круглосуточному телефону 2100-680.