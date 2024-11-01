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Posted 1 ноября, 03:09

Published 1 ноября, 03:09

Modified 1 ноября, 03:12

Updated 1 ноября, 03:12

В Перми в нескольких районах отключат холодную воду в начале ноября

Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков

1 ноября 2024, 03:09
Фото: fusionbrain.ai.

В Перми в нескольких районах отключат холодную воду в начале ноября

Сюжет
Коммунальный рай
Публикуем график отключений от ресурсоснабжающей компании.

С 1 по 5 ноября включительно в части домов Перми будут отключать воду. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» займутся плановым ремонтом сетей, объясняют в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Сегодня, 1 ноября, с 09:00 до 17:00 без водоснабжения останется дом на ул. Николая Островского, 76а. А с 09:00 до 16:00 под отключения попадут дома на улицах:

  • Коломенская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 51;
  • Пихтовая, 30а, 36а, 38а, 40а, 42.

2 ноября с 09:00 до 10:00 3 ноября «пострадают» дома на Спартаковской, 1, 4, 7, 8, 14.

4 ноября в 09:00, более чем на сутки — до 10:00 5 ноября — выключат воду у пермяков по адресам:

  • ул. Вильямса, 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а, 35, 37, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а;
  • ул. Гайвинская, 6, 8;
  • ул. Маршала Толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6, 10а, 12, 12а, 14, 16а;
  • ул. Никитина, 18, 18б, 22;
  • ул. Писарева, 7, 11, 13, 15.

Сообщить об отключениях воды, аварии на сетях и подать заявки на подвоз воды можно по электронной почте [email protected] или по круглосуточному телефону 2100-680.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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