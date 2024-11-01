По народной программе ЕР обновили 79 тысяч дворов в регионах

На пресс-конференции в «Московском комсомольце» глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что с 2021 года число граждан, принимающих участие в выборе объектов для благоустройства, увеличилось в два раза. По данным сайта ER.RU, в 2021 году более 9 миллионов человек проголосовали в рамках проекта, тогда как к 2024 году их число возросло до свыше 17 миллионов.