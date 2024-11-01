По народной программе ЕР обновили 79 тысяч дворов в регионах

Posted 1 ноября, 10:03
Published 1 ноября, 10:03
Modified 1 ноября, 10:03
Updated 1 ноября, 10:03
В федеральном бюджете на предстоящие три года выделены средства для реализации мероприятий в рамках этого проекта благодаря поддержке «Единой России». В стране уже обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств.
Во время рабочего визита в Тамбов для осмотра объектов Якушев сообщил, что на улучшение комфортной городской среды предусмотрено 180 миллиардов рублей, пишет Transsibinfo. Партия «Единая Россия» активно выступила за выделение финансирования для данной инициативы, несмотря на возникающие трудности. Программа имеет важное социальное значение, так как направлена на улучшение условий жизни граждан и преображение облика российских городов и сел.
Якушев также напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» активно занимается благоустройством общественных пространств. Со временем проект преобразовался в федеральную программу.
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета ЕР отметил, что в процессе голосования по выбору объектов для благоустройства участвуют десятки миллионов россиян. Это крайне важно, поскольку, когда чиновники принимают решения, не учитывая мнения жителей, есть риск реализации проектов, которые не нравятся жителям. Когда граждане сами выбирают объекты и вовлечены в процесс разработки, результаты оказываются значительно более качественными и успешно реализуются.
На пресс-конференции в «Московском комсомольце» глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что с 2021 года число граждан, принимающих участие в выборе объектов для благоустройства, увеличилось в два раза. По данным сайта ER.RU, в 2021 году более 9 миллионов человек проголосовали в рамках проекта, тогда как к 2024 году их число возросло до свыше 17 миллионов.
Сидякин также сообщил, что партия совместно с Министерством строительства привлекла множество волонтеров к голосованию. Ежегодно обновляется примерно 9 тысяч объектов. Партия «Единая Россия» контролирует все этапы реализации проектов. За каждым объектом закрепляется депутат от партии, который следит за тем, чтобы подрядчик вовремя выходил на строительную площадку, а также учитывались мнения граждан и предложения жителей по дизайну. Депутат также ответственен за проверку качества выполнения работ. Примерно в 20% случаев выявляются недостатки, которые подрядчики затем устраняют.
«Создание качественной городской среды — одно из ключевых направлений народной программы „Единой России“, которое успешно реализуется на территории Пермского края. На сегодняшний день регион входит в пятерку лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству реализованных проектов по благоустройству.
В 2024 году мы благоустроили 155 дворовых территорий и 65 общественных пространств. В качестве примеров можно привести благоустройство Ярмарочной площади в Осе и сквера им. П. П. Бажова в Краснокамске, реконструкцию парка культуры и отдыха «Ермак» в Чусовом и воссоздание архитектурного ансамбля Благовещенского собора в Кунгуре.
За качеством всех проводимых работ осуществляется партийный и общественный контроль. Регулярные мониторинговые выходы партийного десанта позволяют выстроить конструктивный диалог между заказчиком, подрядчиком и жителями, а также вовремя ликвидировать проблемные моменты, возникающие при строительстве и реконструкции объектов, соблюсти заявленные проектные сроки.
Считаю, что партпроект «Городская среда» дал старт реализации системного целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. При этом ключевым условием реализации всех проектов стало вовлечение жителей, которые принимают решения о приоритетных территориях для обустройства и непосредственно входят в мониторинговые группы партийного десанта», — сказал Михаил Борисов, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», глава администрации Кировского района города Перми.