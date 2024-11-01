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Posted 1 ноября, 05:44

Published 1 ноября, 05:44

Modified 1 ноября, 05:46

Updated 1 ноября, 05:46

Прокуратура обязала власти Перми ограничить доступ в аварийную двухэтажку

Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку

1 ноября 2024, 05:44
Фото: Telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Прокуратура обязала власти Перми ограничить доступ в аварийную двухэтажку

Сюжет
Аварийное жилье
Согласно открытым данным, дом был построен еще в 1957 году.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми обнаружила бездействие администрации города. Власти не ограничили доступ людей в аварийный дом, находящийся на ул. Сухумская, 6. По данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, двухэтажный объект был построен еще в 1957 году.

Здание находится в полуразрушенном состоянии, без окон и дверей, также в нем не работают системы жизнеобеспечения (например, водо- и газоснабжение). В аварийном доме никто не живет и нет имущества. Но есть вероятность, что в здание могут забраться дети из рядом находящихся образовательных учреждений. Поэтому дом является опасным для жизни и здоровья людей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города ограничить доступ в дом. Суд удовлетворил исковые требования 18 октября текущего года. Исполнение решения взято на контроль прокуратуры.

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#Недвижимость#Аварийное жилье#Пермь#Прокуратура#Администрация Перми#Орджоникидзевский район
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