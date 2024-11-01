Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку

Здание находится в полуразрушенном состоянии, без окон и дверей, также в нем не работают системы жизнеобеспечения (например, водо- и газоснабжение). В аварийном доме никто не живет и нет имущества. Но есть вероятность, что в здание могут забраться дети из рядом находящихся образовательных учреждений. Поэтому дом является опасным для жизни и здоровья людей.