Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными

В 2011 году аппарат правительства Пермского края купил у компании два набора елочных игрушек из войлока общим количеством 300 штук за 450 тыс. рублей. А в 2016 году уже музей PERMM заказал за 131 тыс. рублей у «Артполитики» оказание услуг по подготовке экспозиционного плана и плана застройки с разработкой цветового решения. После увольнения признанного иноагентом Марата Гельмана с должности директора PERMM, его возглавила Елена Петрова, а Наиля Аллахвердиева стала арт-директор музея, а позднее — директором. Одновременно она до 2021 года была учредителем АНО «ИВЦ „Артинпро“ в Екатеринбурге.