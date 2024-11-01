Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными

Posted 1 ноября, 19:00
Published 1 ноября, 19:00
Modified 2 ноября, 03:41
Updated 2 ноября, 03:41
Предметом проверки и последующего обращения прокуратуры Перми с иском в суд к ГКБУК «Музей Современного Искусства „Пермм“ и художником, преподавателем школы дизайна ВШЭ и куратором выставок Арсением Сергеевым стали три заключенные с ним гражданско-правовых договора, стало известно журналисту Properm.ru. Вчера прокуратура официально сообщила о том, что музей заключил несколько договоров с неким лицом, близким к руководителю.
В музее в ответ на информацию прокуратуры нашей редакции сообщили, что сейчас занимаются подготовкой официальных ответов и возражений по существующему иску.
Причину претензий можно найти в том числе и на официальном сайте музея, где указывается, что в 2023 году Сергеев был приглашен в качестве куратора выставки «И да и нет». В конце октября прошлого года под его руководством была открыта проработавшая почти год экспозиция из коллекции PERMM.
«Идея экспозиции „И да и нет“ — отсортировать работы коллекции PERMM, руководствуясь принципом бинарных оппозиций, и понаблюдать нарративы, возникающие как внутри работ, так и между ними в результате такой перетасовки», — приводят на сайте музея слова куратора Сергеева.
Для сортировки нарративов музей, стало известно журналисту Properm.ru, 11, 14 августа и 5 сентября прошлого года музей заключил с Сергеевым три гражданско-правовых договора, как с куратором данной выставки. Именно эти сделки, как имеющие коррупционные признаки, прокуратура просит признать недействительными. И вернуть в бюджет региона полученные 300 тыс. рублей. В релизе прокуратуры уточняется, что региональный Минкульт данные контракты не согласовывал.
Согласно данных ЕГРЮЛ, Арсений Сергеев — не только куратор и художник, но и бизнесмен. Ему принадлежит ООО «Агентство Артполитика», зарегистрированное в Екатеринбурге. В 2011 и 2016 году это предприятие также было поставщиком для учреждений в Пермском крае, это единственные у общества госзакупки.
В 2011 году аппарат правительства Пермского края купил у компании два набора елочных игрушек из войлока общим количеством 300 штук за 450 тыс. рублей. А в 2016 году уже музей PERMM заказал за 131 тыс. рублей у «Артполитики» оказание услуг по подготовке экспозиционного плана и плана застройки с разработкой цветового решения. После увольнения признанного иноагентом Марата Гельмана с должности директора PERMM, его возглавила Елена Петрова, а Наиля Аллахвердиева стала арт-директор музея, а позднее — директором. Одновременно она до 2021 года была учредителем АНО «ИВЦ „Артинпро“ в Екатеринбурге.
В открытых источниках можно найти информацию о неформальной связи между директором PERMM и художником. «К середине 2000-х Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев создали агентство „Артполитика“ и одноименную школу современного искусства», — указывается в работе «Искусство Екатеринбурга». А в новостях в СМИ в Свердловской области Сергеева и Аллахвердиеву называли «самой романтичной парой».
12 марта сотрудники ФСБ провели обыск у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Обыски 12 марта прошли в нескольких регионах России в рамках уголовного дела о госизмене, которое возбуждено в отношении иноагента Петра Верзилова. Силовики проводили обыски у активистов и художников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самара, Екатеринбурге, Ульяновске. В новостях можно найти информацию про оперативные мероприятия у художника Сергеева.