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Posted 1 ноября, 11:20

Published 1 ноября, 11:20

Modified 1 ноября, 11:20

Updated 1 ноября, 11:20

РЭО: 25% предприятий у аэродромов не оборудованы средствами для отпугивания птиц

РЭО: 25% предприятий у аэродромов не оборудованы средствами для отпугивания птиц

1 ноября 2024, 11:20
Фото: 1MI.
В России 184 предприятиям, расположенным возле аэродромов, требуется установить средства для отпугивания птиц. У 49 этих объектов такое оборудование отсутствует.

Согласно выводам экспертов, проанализировавших результаты орнитологических исследований объектов обращения с ТКО на шестой зоне приаэродромной территории, массовое скопление птиц представляет повышенную опасность для авиаперелетов, передает 56orb.ru.

Проведение орнитологических исследований планировалось завершить к началу сентября. На данный момент 104 предприятия, находящиеся возле аэродромов, получили заключения. Из них 55 положительных и 49 отрицательных. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он уточнил, что среди 49 объектов, получивших отрицательные заключения, 28 полигонов для размещения твердых коммунальных отходов и 19 комплексов сортировки мусора. Они функционируют на территории тридцати одного региона. Заключения были составлены с привлечением ученых. Документы выдавали специализированные организации. Владельцам объектов, которые получили отрицательные заключения, поручено провести мероприятия по отпугиванию птиц. После этого им необходимо обратиться за получением нового заключения. В случае невыполнения данных предписаний объекты будут закрыты.

В шестидесяти трех регионах России действуют 184 объекта обращения с отходами в пределах шестых приаэродромных зон. По 131 объектам были заключены соглашения о проведении орнитологических обследований. В результате сто четыре предприятия получили заключения. Пятнадцать объектов прекратят прием мусора с 2025 года по территориальной схеме, а остальным объектам нужно будет подать заявки на проведение обследований.

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