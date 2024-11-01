РЭО: 25% предприятий у аэродромов не оборудованы средствами для отпугивания птиц

Posted 1 ноября, 11:20
Published 1 ноября, 11:20
Modified 1 ноября, 11:20
Updated 1 ноября, 11:20
Согласно выводам экспертов, проанализировавших результаты орнитологических исследований объектов обращения с ТКО на шестой зоне приаэродромной территории, массовое скопление птиц представляет повышенную опасность для авиаперелетов, передает 56orb.ru.
Проведение орнитологических исследований планировалось завершить к началу сентября. На данный момент 104 предприятия, находящиеся возле аэродромов, получили заключения. Из них 55 положительных и 49 отрицательных. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он уточнил, что среди 49 объектов, получивших отрицательные заключения, 28 полигонов для размещения твердых коммунальных отходов и 19 комплексов сортировки мусора. Они функционируют на территории тридцати одного региона. Заключения были составлены с привлечением ученых. Документы выдавали специализированные организации. Владельцам объектов, которые получили отрицательные заключения, поручено провести мероприятия по отпугиванию птиц. После этого им необходимо обратиться за получением нового заключения. В случае невыполнения данных предписаний объекты будут закрыты.
В шестидесяти трех регионах России действуют 184 объекта обращения с отходами в пределах шестых приаэродромных зон. По 131 объектам были заключены соглашения о проведении орнитологических обследований. В результате сто четыре предприятия получили заключения. Пятнадцать объектов прекратят прием мусора с 2025 года по территориальной схеме, а остальным объектам нужно будет подать заявки на проведение обследований.