РЭО: 25% предприятий у аэродромов не оборудованы средствами для отпугивания птиц

Проведение орнитологических исследований планировалось завершить к началу сентября. На данный момент 104 предприятия, находящиеся возле аэродромов, получили заключения. Из них 55 положительных и 49 отрицательных. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он уточнил, что среди 49 объектов, получивших отрицательные заключения, 28 полигонов для размещения твердых коммунальных отходов и 19 комплексов сортировки мусора. Они функционируют на территории тридцати одного региона. Заключения были составлены с привлечением ученых. Документы выдавали специализированные организации. Владельцам объектов, которые получили отрицательные заключения, поручено провести мероприятия по отпугиванию птиц. После этого им необходимо обратиться за получением нового заключения. В случае невыполнения данных предписаний объекты будут закрыты.