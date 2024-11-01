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Posted 1 ноября, 04:28

Published 1 ноября, 04:28

Modified 1 ноября, 04:31

Updated 1 ноября, 04:31

В большинстве районов Прикамья утром 1 ноября установился снежный покров

Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке

1 ноября 2024, 04:28
Фото: properm.ru.

В большинстве районов Прикамья утром 1 ноября установился снежный покров

Неделя завершится интенсивными снегопадами.

В большинстве районов Прикамья сегодня, 1 ноября, установился снежный покров высотой 1-5 см. Больше всего снега лежит в Чернушке, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для северной части региона образование снежного покрова случилось на 2-5 дней позже ожидаемой нормы, для центральных районов — на два дня позже, а для юга Прикамья — на четыре дня раньше.

Синоптики ожидают, что серия североатлантических циклонов в период с 1 по 3 ноября обернется выпадением 40-60% месячной нормы осадков. К слову, за минувшую ночь лидерами по осадкам являются Чернушка (13 мм), Чайковский (12 мм), Добрянка и Чердынь (по 10 мм в каждом городе), а также Пермь — 8 мм.

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