Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке

В большинстве районов Прикамья сегодня, 1 ноября, установился снежный покров высотой 1-5 см. Больше всего снега лежит в Чернушке, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для северной части региона образование снежного покрова случилось на 2-5 дней позже ожидаемой нормы, для центральных районов — на два дня позже, а для юга Прикамья — на четыре дня раньше.