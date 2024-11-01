Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке

Posted 1 ноября, 04:28
Published 1 ноября, 04:28
Modified 1 ноября, 04:31
Updated 1 ноября, 04:31
В большинстве районов Прикамья сегодня, 1 ноября, установился снежный покров высотой 1-5 см. Больше всего снега лежит в Чернушке, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для северной части региона образование снежного покрова случилось на 2-5 дней позже ожидаемой нормы, для центральных районов — на два дня позже, а для юга Прикамья — на четыре дня раньше.
Синоптики ожидают, что серия североатлантических циклонов в период с 1 по 3 ноября обернется выпадением 40-60% месячной нормы осадков. К слову, за минувшую ночь лидерами по осадкам являются Чернушка (13 мм), Чайковский (12 мм), Добрянка и Чердынь (по 10 мм в каждом городе), а также Пермь — 8 мм.