Сиротский дом в Лядах могут не снести. Власти ищут новых экспертов

Posted 1 ноября, 09:13
Published 1 ноября, 09:13
Modified 1 ноября, 09:15
Updated 1 ноября, 09:15
Решение о признании дома, построенного в 2019 году для заселения детей-сирот на ул. Крылова, 55 в Новых Лядах, хотят отменить. Как стало известно журналисту Properm.ru, сегодня, 1 ноября, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) мэрии Перми было отменено, власти намерены подобрать новую экспертную организацию. Было принято решение за счет муниципального резервного фонда провести новую экспертизу состояния здания, чтобы установить еще раз — возможно ли проведение ремонтно-восстановительных работ (документ есть в распоряжении редакцию).
Запрос информации о причинах происходящего и дальнейших действиях властей Перми в отношении дома в Новых Лядах направлен в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получен не был. По информации Properm.ru, необходимость дополнительного обследования возникла после обсуждения процесса расселения с Минстроительства региона.
Накануне заседания КЧС в Новые Ляды выезжал глава Перми Эдуард Соснин. Там он провел встречу с гражданами, где вопрос расселения сиротского дома не поднимался. Однако, как рассказали журналисту Properm.ru жители дома, в сопровождении главы Новых Лядов вечером 30 октября, он обошел вокруг дом на ул. Крылова. По словам жильцов, в обсуждении они услышали слова: «нормальный дом, зачем расселять», что сильно встревожило людей.
Решение комиссии о признании дома аварийным и требующим расселения и сноса было принято на КЧС 18 сентября. Процессы, связанные с расселением людей, должны были начаться в течение месяца. Этому предшествовали как минимум четыре проведенных экспертизы, две из них проводились в рамках расследования уголовного дела. Решение КЧС было принято на основании экспертизы ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (документ есть в распоряжении редакции).
Дополнительные обследования дома власти Перми уже назначали весной, по результатам рассмотрения первого заключения ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» чиновники тогда решили исследовать дом более внимательно. Это было необходимо для устранения замечаний к заключению спецорганизации. По информации журналиста Properm.ru, предлагалось установить прочность бетона в плитах, из которых построен дом. Однако, эксперты в ответе указали, что при выпиливании необходимого участка стены дома не гарантировано, что конструкция устоит и здание не начнет рушиться.
Уголовное дело было возбуждено после вмешательства в историю главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас, по информации журналиста Properm.ru, материалы находятся на изучении в центральном аппарате ведомства. Следствие изучает вопросы, связанные с заселением детей-сирот в аварийный дом, была проведена следственная экспертиза его технического состояния. Здесь эксперт также назвал состояние фундамента и несущих стен дома аварийным. По информации журналиста Properm.ru, следствие в том числе изучает причастность сотрудников администрации Новых Лядов к строительству данного дома на частной земле, предназначенной для ИЖС.