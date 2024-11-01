Сиротский дом в Лядах могут не снести. Власти ищут новых экспертов

Дополнительные обследования дома власти Перми уже назначали весной, по результатам рассмотрения первого заключения ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» чиновники тогда решили исследовать дом более внимательно. Это было необходимо для устранения замечаний к заключению спецорганизации. По информации журналиста Properm.ru, предлагалось установить прочность бетона в плитах, из которых построен дом. Однако, эксперты в ответе указали, что при выпиливании необходимого участка стены дома не гарантировано, что конструкция устоит и здание не начнет рушиться.