properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 12:16

Published 1 ноября, 12:16

Modified 1 ноября, 12:18

Updated 1 ноября, 12:18

В Кунгурском округе могут ввести туристический налог

Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог

1 ноября 2024, 12:16
Фото: 1MI.

В Кунгурском округе могут ввести туристический налог

Сюжет
Туризм
Для обсуждения введения турналога в Кунгуре создана рабочая группа.

В Кунгурском районе с 2025 года хотят ввести туристический налог. Решение об этом приняли депутаты местной Думы в первом чтении. Для обсуждения механизма введения платежа организована рабочая группа, сообщает телеграм-канал «На местах».

Решение о турналоге рассмотрят на заседании в ноябре. Напомним, что с 1 января следующего года в Перми начнет действовать туристический налог для гостиниц, отелей и хостелов будет действовать в Перми. Платеж за каждого гостя составит 100 рублей.

Читайте также:
В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщинуДепутаты гордумы поддержали введение туристического налога в ПермиВ Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
#Туризм#Кунгур#Туристы#Кунгурская пещера#Кунгур-соликамск#Турист
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика