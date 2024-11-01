Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог

Posted 1 ноября, 12:16
Published 1 ноября, 12:16
Modified 1 ноября, 12:18
Updated 1 ноября, 12:18
В Кунгурском районе с 2025 года хотят ввести туристический налог. Решение об этом приняли депутаты местной Думы в первом чтении. Для обсуждения механизма введения платежа организована рабочая группа, сообщает телеграм-канал «На местах».
Решение о турналоге рассмотрят на заседании в ноябре. Напомним, что с 1 января следующего года в Перми начнет действовать туристический налог для гостиниц, отелей и хостелов будет действовать в Перми. Платеж за каждого гостя составит 100 рублей.