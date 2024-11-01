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Posted 1 ноября, 10:11

Published 1 ноября, 10:11

Modified 1 ноября, 10:13

Updated 1 ноября, 10:13

По решению суда в Перми слово «овца» признано не ругательным

Суд в Перми признал, что слово «овца» не является оскорблением

1 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI.

По решению суда в Перми слово «овца» признано не ругательным

Одна пермячка требовала от другой компенсации за оскорбление.

Суд в Перми признал слово «овца» не оскорбительным. О решении суда сообщает юрист Александр Митрюк.

Первоначально истец обратился к прокурору с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.61 КоАП РФ. Но прокурор отказал в удовлетворении заявления.

Тогда гражданка О. обратилась в суд с иском к гражданке А. о компенсации морального вреда. Она утверждала, что в помещении организации ответчица оскорбила её, используя нецензурную брань, чем унизила её честь и достоинство как гражданина. Гражданка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 300 рублей.

В судебном заседании участвовали представители обеих сторон.

Представитель истца настаивал на удовлетворении иска. Она добавила, «что в результате действий ответчика и его оскорбительных высказываний истцу был причинён моральный вред».

Выслушав стороны, суд пришёл к следующим выводам: при оскорблении честь и достоинство умаляются неприличной формой высказывания. Объектом его посягательства являются честь и достоинство гражданина. Оскорбление в чистом виде нельзя отнести к диффамации, поскольку оскорбление само по себе является негативной оценкой, а не распространением порочащих сведений. При этом даже оценочные суждения должны иметь под собой твёрдую фактологическую основу, поскольку даже субъективная оценка, не имеющая под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерной.

В итоге суд пришёл к выводу, что в высказывании «овца» отсутствуют утверждения о фактах, соответствие которых можно проверить. Оно носит оценочный характер и является субъективным суждением о личности истца в ходе конфликта.

Суд сослался в своём решении на Словарь русского языка, в котором указано, что слово «оскорбление» (оскорбить) означает тяжело обидеть, крайне унизить, а слово «овца» означает как жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью, самку барана (перен.: о сбившемся с правильного пути человеке).

Наиболее типичные и употребительные в русском языке бранные слова и разъяснение их происхождения отражены в Словаре русской брани (В.М. Мокиенко). Слово «овца» в указанном словаре отсутствует.

Как указано выше, порочащий характер должен выражаться с точки зрения закона, морали и принципов нравственности. То обстоятельство, что с субъективной точки зрения гражданки О. выражение «овца», по её мнению, оскорбляет её честь и достоинство, не влечёт за собой безусловное право на возмещение морального вреда, поскольку данное выражение не содержит неприличной формы и не относится к нецензурным выражениям.

В удовлетворении иска решением суда отказано.

В августе прикамец выплатил компенсацию морального вреда после оскорбления соседа. Поводом для иска стало исчезновение телеги.

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#Общество#Суд#Пермь
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