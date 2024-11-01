Суд в Перми признал, что слово «овца» не является оскорблением

Выслушав стороны, суд пришёл к следующим выводам: при оскорблении честь и достоинство умаляются неприличной формой высказывания. Объектом его посягательства являются честь и достоинство гражданина. Оскорбление в чистом виде нельзя отнести к диффамации, поскольку оскорбление само по себе является негативной оценкой, а не распространением порочащих сведений. При этом даже оценочные суждения должны иметь под собой твёрдую фактологическую основу, поскольку даже субъективная оценка, не имеющая под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерной.