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Posted 1 ноября, 16:39

Published 1 ноября, 16:39

Modified 1 ноября, 16:41

Updated 1 ноября, 16:41

В аварии на трассе «Полазна-Чусовой» погиб трёхлетний ребёнок

В ДТП у Полазны сегодня вечером погиб трёхлетний ребёнок

1 ноября 2024, 16:39
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

В аварии на трассе «Полазна-Чусовой» погиб трёхлетний ребёнок

Еще пять человек госпитализированы.

Сегодня около 17:30 на автодороге «Полазна-Чусовой» произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 17 км автодороги водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем KIA. В результате аварии погиб пассажир KIA 2021 года рождения, водители и три пассажира с травмами госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня утром, 1 ноября, на Сылвенском тракте столкнулись автобус и иномарка. По предварительным данным от Госавтоинспекции Прикамья, авария случилась около 08:30. 29-летний водитель автомобиля Subaru ехал по тракту со стороны ул. Окраинная, и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ГАЗ».

#Происшествия#Пермь
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