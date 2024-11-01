В ДТП у Полазны сегодня вечером погиб трёхлетний ребёнок

Сегодня утром, 1 ноября, на Сылвенском тракте столкнулись автобус и иномарка. По предварительным данным от Госавтоинспекции Прикамья, авария случилась около 08:30. 29-летний водитель автомобиля Subaru ехал по тракту со стороны ул. Окраинная, и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ГАЗ».