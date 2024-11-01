В ДТП у Полазны сегодня вечером погиб трёхлетний ребёнок

Posted 1 ноября, 16:39
Published 1 ноября, 16:39
Modified 1 ноября, 16:41
Updated 1 ноября, 16:41
Сегодня около 17:30 на автодороге «Полазна-Чусовой» произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.
По предварительной информации, на 17 км автодороги водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем KIA. В результате аварии погиб пассажир KIA 2021 года рождения, водители и три пассажира с травмами госпитализированы.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Сегодня утром, 1 ноября, на Сылвенском тракте столкнулись автобус и иномарка. По предварительным данным от Госавтоинспекции Прикамья, авария случилась около 08:30. 29-летний водитель автомобиля Subaru ехал по тракту со стороны ул. Окраинная, и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ГАЗ».