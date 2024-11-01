В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице

С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября перекроют движение транспорта по ул. Трамвайной, на участке от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной. Объехать можно по ул. Строителей, сообщают в краевом минтрансе.