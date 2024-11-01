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Posted 1 ноября, 12:45

Published 1 ноября, 12:45

Modified 1 ноября, 12:47

Updated 1 ноября, 12:47

В Перми 3 и 4 ноября перекроют движение транспорта по улице Трамвайной

В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице

1 ноября 2024, 12:45
Фото: Google maps.

В Перми 3 и 4 ноября перекроют движение транспорта по улице Трамвайной

Сюжет
Праздники
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября перекроют движение транспорта по ул. Трамвайной, на участке от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной. Объехать можно по ул. Строителей, сообщают в краевом минтрансе.

Меру вводят для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.

Фото: Минтранс Прикамья

Напомним, что до 00:00 часов 11 ноября в Перми перекрыто движение по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова.

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#Пермь#Минтранс#Безопасность#Реконструкция#Праздники#Дорожное движение#Транспортная развязка
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