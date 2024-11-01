В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице

Posted 1 ноября, 12:45
Published 1 ноября, 12:45
Modified 1 ноября, 12:47
Updated 1 ноября, 12:47
С 08:00 3 ноября до 22:00 4 ноября перекроют движение транспорта по ул. Трамвайной, на участке от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной. Объехать можно по ул. Строителей, сообщают в краевом минтрансе.
Меру вводят для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.
Напомним, что до 00:00 часов 11 ноября в Перми перекрыто движение по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова.