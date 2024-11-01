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Posted 1 ноября, 08:18

Published 1 ноября, 08:18

Modified 1 ноября, 08:20

Updated 1 ноября, 08:20

В Перми начал работу первый магазин кондитерской сети «Алёнка»

В Перми начал работу первый магазин кондитерской сети «Алёнка»

1 ноября 2024, 08:18
Магазин находится на железнодорожном вокзале Пермь-2.

В Перми открылся первый фирменный магазин сети «Алёнка», сообщает ИА «Текст». Он находится на ж/д вокзале Пермь-2.

На полках торговой точки можно найти продукцию холдинга «Объединённые кондитеры», в том числе молочный шоколад «Алёнка», тёмный пористый шоколад «Слава» и горький шоколад «Бабаевский элитный 75% какао». В соцсети интернет-магазина сети отмечается, что доставка сладостей осуществляется по всей России. Продукция изготавливается на 16 крупнейших фабриках России, в том числе на заводах «РОТФРОНТ», «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский».

Всего на территории страны работают 80 кондитерских магазинов сети «Алёнка». В ассортименте представлено 3,5 тыс. видов кондитерских изделий: шоколад, конфеты в коробках, весовые конфеты, карамель, зефир, пастила, вафли, вафельные торты, пряники и ирис.

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#Пермь#Россия#Шоколад
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