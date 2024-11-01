В Перми начал работу первый магазин кондитерской сети «Алёнка»

В Перми открылся первый фирменный магазин сети «Алёнка», сообщает ИА «Текст». Он находится на ж/д вокзале Пермь-2.



На полках торговой точки можно найти продукцию холдинга «Объединённые кондитеры», в том числе молочный шоколад «Алёнка», тёмный пористый шоколад «Слава» и горький шоколад «Бабаевский элитный 75% какао». В соцсети интернет-магазина сети отмечается, что доставка сладостей осуществляется по всей России. Продукция изготавливается на 16 крупнейших фабриках России, в том числе на заводах «РОТФРОНТ», «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский».