В Перми начались продажи HONOR X7c

Posted 1 ноября, 12:00
Published 1 ноября, 12:00
Modified 1 ноября, 12:00
Updated 1 ноября, 12:00
Конструкция нового смартфона имеет высокий уровень амортизации, а экран защищен усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную прочность устройства. HONOR X7c выдерживает даже самые суровые условия ежедневного использования и позволяет не беспокоиться о том, что смартфон может пострадать от падения или попадания влаги.
HONOR X7c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам благодаря исключительной прочности и качеству сборки. Кроме того, HONOR X7c имеет степень защиты от влаги и пыли IP64.
Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает увеличенное время автономной работы: до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео на YouTube. А при низкой температуре -20°C пользователи могут просматривать видео на YouTube в течение 8 часов. Кроме того, в смартфоне доступна функция суперэнергосберегающего режима. Она позволяет максимально использовать каждый оставшийся процент. Так, благодаря этому режиму даже при 2% заряда пользователям доступно до 55 минут звонков. В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство HONOR SuperCharge 35 Вт.
HONOR X7c оснащен экраном с диагональю 6,77 дюйма, частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения, а за счет тонких рамок по периметру полезная площадь составляет 90,76%. Процессор Qualcomm Snapdragon 685 обладает высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами. Конфигурация памяти до 8 + 256 ГБ обеспечивает эффективную многозадачность и позволяет хранить все нужное на устройстве.
Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением основного сенсора 108 Мп, что обеспечивает высокое качество изображения в разных сценариях съемки.
HONOR X7c доступен для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость новинки в цветах полночный черный и лесной зеленый составляет 17 990 рублей за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 20 990 рублей за версию 8+256 ГБ. С 1 по 15 ноября действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 в подарок.