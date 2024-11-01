В Перми начались продажи HONOR X7c

Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает увеличенное время автономной работы: до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео на YouTube. А при низкой температуре -20°C пользователи могут просматривать видео на YouTube в течение 8 часов. Кроме того, в смартфоне доступна функция суперэнергосберегающего режима. Она позволяет максимально использовать каждый оставшийся процент. Так, благодаря этому режиму даже при 2% заряда пользователям доступно до 55 минут звонков. В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство HONOR SuperCharge 35 Вт.