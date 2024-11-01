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Posted 1 ноября, 11:27

Published 1 ноября, 11:27

Modified 1 ноября, 11:29

Updated 1 ноября, 11:29

В Перми суд ликвидировал общественную организацию «Центр исторической памяти»

В Перми по решению суда ликвидировали «Центр исторической памяти»

1 ноября 2024, 11:27
Фото: properm.ru.

В Перми суд ликвидировал общественную организацию «Центр исторической памяти»

Решение было вынесено еще 8 октября, но известно о нем стало лишь вчера.

Мотовилихинский районный суд вынес решение о ликвидации Пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти». Об этом сообщает «Новый компаньон».

Заседание суда состоялось ещё 8 октября, однако решение о ликвидации представитель «Центра» Вера Сединина получила только 31 октября, сообщает издание. Согласно документу, «Центр» ликвидируется на основании фактического прекращения своей деятельности, о чём свидетельствует отсутствие отчётных документов организации за 2023 год. По решению суда НКО было исключено из Единого госреестра юридических лиц.

В 2023 году руководитель «Центра исторической памяти» Александр Чернышов стал подсудимым по уголовному делу о покушении на контарбанду.

4 апреля этого года судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал Чернышова виновным в попытке контрабанды архивов пермской организации «Мемориал»* в Европу. «Центр исторической памяти», которым осужденный руководил накануне задержания, является правопреемником «Мемориала».

Получателем документов, по его словам, в Бременском университете был бывший глава правозащитного фонда Роберт Латыпов**. Он объявлен следствием в международный розыск и сейчас оспаривает законность возбуждения уголовного дела в отношении себя. Он пытался обжаловать в суде законность возбуждения в отношении себя уголовного дела, но ему было в двух инстанциях отказано.

Чернышов полностью признал вину. 1 июня 2023 года было заключено досудебное соглашение. Он согласился раскрыть цели получения Латыповым архива в Германии, обязался рассказывать следствию о взглядах Латыпова на СВО.

Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.

Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.

4 апреля 2024 года Чернышов был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он был освобождён в зале суда. Конфискованные документы «Пермского Мемориала» сданы в Пермский государственный архив социально-политической истории.

 

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

 

** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.

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