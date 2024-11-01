В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты

Так, в Дзержинском районе на улице Кочегарова была демонтирована автостоянка открытого типа, на проспекте Парковый убрали рекламную конструкцию. В Индустриальном районе на проспекте Декабристов была убрана палатка. В Ленинском районе по улице Окулова убрали летнее кафе, по улице Монастырской — рекламную конструкцию.