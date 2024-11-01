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Posted 1 ноября, 09:15

Published 1 ноября, 09:15

Modified 1 ноября, 09:17

Updated 1 ноября, 09:17

За октябрь в Перми было демонтировано 15 незаконных торговых объектов

В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты

1 ноября 2024, 09:15
Фото: properm.ru.

За октябрь в Перми было демонтировано 15 незаконных торговых объектов

Сюжет
Нто
Среди них рекламные конструкции, автостоянки, палатки и павильоны.

Муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в октябре было принудительно демонтировано 15 незаконных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Дзержинском районе на улице Кочегарова была демонтирована автостоянка открытого типа, на проспекте Парковый убрали рекламную конструкцию. В Индустриальном районе на проспекте Декабристов была убрана палатка. В Ленинском районе по улице Окулова убрали летнее кафе, по улице Монастырской — рекламную конструкцию.

В Мотовилихинском районе на улице 1905 года убрали два киоска, на улице Уральской — павильон, по улице Юрша была убрана палатка. В Орджоникидзевском районе на улице Вильямса убрали лоток.

В Свердловском районе на улице Николая Островского убрали автостоянку открытого типа, также по улицам Солдатова, Николая Островского, Загарьинская и Комсомольскому проспекту было убрано четыре лотка.

Ранее сообщалось, что за октябрь в Перми снесли восемь незаконных торговых объектов (НТО).

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#Экономика#Пермь#Нто#Снос нто#Борьба с нто
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