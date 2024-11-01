В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты

Posted 1 ноября, 09:15
Published 1 ноября, 09:15
Modified 1 ноября, 09:17
Updated 1 ноября, 09:17
Муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в октябре было принудительно демонтировано 15 незаконных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, в Дзержинском районе на улице Кочегарова была демонтирована автостоянка открытого типа, на проспекте Парковый убрали рекламную конструкцию. В Индустриальном районе на проспекте Декабристов была убрана палатка. В Ленинском районе по улице Окулова убрали летнее кафе, по улице Монастырской — рекламную конструкцию.
В Мотовилихинском районе на улице 1905 года убрали два киоска, на улице Уральской — павильон, по улице Юрша была убрана палатка. В Орджоникидзевском районе на улице Вильямса убрали лоток.
В Свердловском районе на улице Николая Островского убрали автостоянку открытого типа, также по улицам Солдатова, Николая Островского, Загарьинская и Комсомольскому проспекту было убрано четыре лотка.
Ранее сообщалось, что за октябрь в Перми снесли восемь незаконных торговых объектов (НТО).