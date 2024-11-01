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Posted 1 ноября, 03:43

Published 1 ноября, 03:43

Modified 1 ноября, 04:05

Updated 1 ноября, 04:05

В Вишерском заповеднике прокомментировали сообщения о выявленных нарушениях

В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры

1 ноября 2024, 03:43
Фото: Telegram-канал государственного природного заповедника «Вишерский».

В Вишерском заповеднике прокомментировали сообщения о выявленных нарушениях

Ранее ведомство обнаружило нарушения в учреждении.

В заповеднике «Вишерский» прокомментировали выявленные прокуратурой нарушения. Как сообщает администрация учреждения в Telegram-канале, по ФЗ №161 от 28 марта 2014 года в заповеднике должны быть:

  • 24 лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ;
  • 24 пожарные мотопомпы;
  • 24 съемных цистерны объемом до 1,5 тыс. л, которые должны быть доставлены к месту пожара на транспортном средстве.

Однако большую часть требований федерального законодательства Вишерский заповедник не может исполнить, потому что на его территории нет дорог. На охраняемой территории запрещено прокладывать дороги, следовательно, машины и цистерны не проедут к месту пожара, если он случится. Все дороги, по которым могут проехать автомобили, заканчиваются на кордоне «71 квартал», расстояние от него до Вишерского заповедника составляет еще 30 км.

Как сообщают в учреждении, после многочисленных переписок с Минприроды РФ и Росприроднадзором стороны пришли к компромиссу. Вместо 24 УАЗов заповеднику «Вишерский» нужен только один, уменьшено и требуемое количество иной техники. Также сейчас вносятся изменения в «Лесохозяйственный регламент» и «Проект освоения лесов», которые действуют на территории заповедника.

В Вишерском заповеднике говорят, что с подобной проблемой столкнулись и другие заповедники. Минприроды России совместно с Росприроднадзором должны проработать вопрос и пересмотреть существующие нормативы.

Ранее стало известно, что Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в Вишерском заповеднике. В пресс-службе краевой прокуратуры уточняли, что имеющиеся в учреждении средства предупреждения и тушения лесных пожаров не соответствуют количественным нормативам. А лесохозяйственный регламент содержит недостоверные данные о площади охранной зоны заповедника.

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#Общество#Пермь#Минприроды#Природа#Природоохранная прокуратура#Росприроднадзор#Заповедник#Вишерский заповедник
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