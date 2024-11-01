В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры

Однако большую часть требований федерального законодательства Вишерский заповедник не может исполнить, потому что на его территории нет дорог. На охраняемой территории запрещено прокладывать дороги, следовательно, машины и цистерны не проедут к месту пожара, если он случится. Все дороги, по которым могут проехать автомобили, заканчиваются на кордоне «71 квартал», расстояние от него до Вишерского заповедника составляет еще 30 км.