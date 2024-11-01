В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры

Posted 1 ноября, 03:43
Published 1 ноября, 03:43
Modified 1 ноября, 04:05
Updated 1 ноября, 04:05
В заповеднике «Вишерский» прокомментировали выявленные прокуратурой нарушения. Как сообщает администрация учреждения в Telegram-канале, по ФЗ №161 от 28 марта 2014 года в заповеднике должны быть:
Однако большую часть требований федерального законодательства Вишерский заповедник не может исполнить, потому что на его территории нет дорог. На охраняемой территории запрещено прокладывать дороги, следовательно, машины и цистерны не проедут к месту пожара, если он случится. Все дороги, по которым могут проехать автомобили, заканчиваются на кордоне «71 квартал», расстояние от него до Вишерского заповедника составляет еще 30 км.
Как сообщают в учреждении, после многочисленных переписок с Минприроды РФ и Росприроднадзором стороны пришли к компромиссу. Вместо 24 УАЗов заповеднику «Вишерский» нужен только один, уменьшено и требуемое количество иной техники. Также сейчас вносятся изменения в «Лесохозяйственный регламент» и «Проект освоения лесов», которые действуют на территории заповедника.
В Вишерском заповеднике говорят, что с подобной проблемой столкнулись и другие заповедники. Минприроды России совместно с Росприроднадзором должны проработать вопрос и пересмотреть существующие нормативы.
Ранее стало известно, что Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в Вишерском заповеднике. В пресс-службе краевой прокуратуры уточняли, что имеющиеся в учреждении средства предупреждения и тушения лесных пожаров не соответствуют количественным нормативам. А лесохозяйственный регламент содержит недостоверные данные о площади охранной зоны заповедника.