Власти Перми не могут найти перевозчиков на три автобусных маршрута

Posted 1 ноября, 05:44
Published 1 ноября, 05:44
Modified 1 ноября, 05:46
Updated 1 ноября, 05:46
Власти Перми подвели итоги отбора подрядчиков на городские автобусные маршруты. Два конкурса признали несостоявшимися. У администрации краевой столицы не получилось выбрать перевозчика на обслуживание рейса № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб, на этот лот заявок не поступило.
Второй конкурс на выполнение перевозок по маршрутам № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й м/р» также признали несостоявшимся. Цена контракта — 2,1 млрд рублей, на участие в торгах поступила только одна заявка.
Отбор перевозчиков начался в сентябре этого года, поскольку срок действующих контрактов истекает в 2025 году.