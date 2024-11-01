Власти Перми не могут найти перевозчиков на три автобусных маршрута

Власти Перми подвели итоги отбора подрядчиков на городские автобусные маршруты. Два конкурса признали несостоявшимися. У администрации краевой столицы не получилось выбрать перевозчика на обслуживание рейса № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб, на этот лот заявок не поступило.