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Posted 1 ноября, 05:44

Published 1 ноября, 05:44

Modified 1 ноября, 05:46

Updated 1 ноября, 05:46

Три пермских автобусных маршрута остались без перевозчика

Власти Перми не могут найти перевозчиков на три автобусных маршрута

1 ноября 2024, 05:44
Фото: properm.ru.

Три пермских автобусных маршрута остались без перевозчика

Оба конкурса на отбор перевозчиков признали несостоявшимися.

Власти Перми подвели итоги отбора подрядчиков на городские автобусные маршруты. Два конкурса признали несостоявшимися. У администрации краевой столицы не получилось выбрать перевозчика на обслуживание рейса № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб, на этот лот заявок не поступило.

Второй конкурс на выполнение перевозок по маршрутам № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й м/р» также признали несостоявшимся. Цена контракта — 2,1 млрд рублей, на участие в торгах поступила только одна заявка.

Отбор перевозчиков начался в сентябре этого года, поскольку срок действующих контрактов истекает в 2025 году.

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#Пермь#Конкурс#Транспорт#Автобусы#Подрядчики#Городские маршруты
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