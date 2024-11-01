За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов

Posted 1 ноября, 09:58
Published 1 ноября, 09:58
Modified 1 ноября, 10:00
Updated 1 ноября, 10:00
За последние 10 дней в Перми сбили 17 человек, об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края. Вчера, 31 октября, сотрудники ведомства провели профилактическое мероприятие «Внимание пешеход», в рамках которого осуществили работу с пешеходами и водителями в целях пресечения нарушений.
С начала 2024 года в краевом центре в 250 ДТП с участием пешеходов погибли 18 человек, 247 человек были травмированы. ГАИ еще раз предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий и необходимости соблюдать скоростной режим.