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Posted 1 ноября, 09:58

Published 1 ноября, 09:58

Modified 1 ноября, 10:00

Updated 1 ноября, 10:00

За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов

За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов

1 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI.
С начала года в ДТП с участием пешеходов погибли 18 пермяков.

За последние 10 дней в Перми сбили 17 человек, об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края. Вчера, 31 октября, сотрудники ведомства провели профилактическое мероприятие «Внимание пешеход», в рамках которого осуществили работу с пешеходами и водителями в целях пресечения нарушений.

С начала 2024 года в краевом центре в 250 ДТП с участием пешеходов погибли 18 человек, 247 человек были травмированы. ГАИ еще раз предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий и необходимости соблюдать скоростной режим.

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#Пермь#Профилактика#Аварии#Нарушения#Травмы#Госавтоинспекция#Погибшие#Погодные условия#Пешеходы
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