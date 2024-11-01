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Posted 1 ноября, 15:03

Published 1 ноября, 15:03

Modified 1 ноября, 15:05

Updated 1 ноября, 15:05

2 ноября в Косе простятся с погибшим в ходе СВО 42-летним контрактником

Завтра в Косе простятся с погибшим 42-летним контрактником

1 ноября 2024, 15:03
Фото: ВКонтакте/Администрация Косинского округа.

2 ноября в Косе простятся с погибшим в ходе СВО 42-летним контрактником

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Федосеев ушел в армию в ноябре прошлого года.

Прощание с 42-летним контрактником Игорем Федосеевым, погибшим при выполнении специальных задач на СВО, пройдёт в Косинском округе 2 ноября. Об этом сообщается в официальном паблике местной администрации.

Игорь Федосеев родился 8 февраля 1982 года в Косе. Окончив 9 классов, молодой человек поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. После техникума юноша отправился по призыву на срочную военную службу.

В ноябре 2023 года Игорь Федосеев принял решение подписать контракт с Минобороны РФ. Погиб 22 августа 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в ходе специальной военной операции 18 августа погиб уроженец Верещагино, рядовой Николай Тиунов.

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#Военная операция на Украине#Сво
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