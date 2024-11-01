Завтра в Косе простятся с погибшим 42-летним контрактником

Posted 1 ноября, 15:03
Published 1 ноября, 15:03
Modified 1 ноября, 15:05
Updated 1 ноября, 15:05
Прощание с 42-летним контрактником Игорем Федосеевым, погибшим при выполнении специальных задач на СВО, пройдёт в Косинском округе 2 ноября. Об этом сообщается в официальном паблике местной администрации.
Игорь Федосеев родился 8 февраля 1982 года в Косе. Окончив 9 классов, молодой человек поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. После техникума юноша отправился по призыву на срочную военную службу.
В ноябре 2023 года Игорь Федосеев принял решение подписать контракт с Минобороны РФ. Погиб 22 августа 2024 года.
Ранее мы сообщали, что в ходе специальной военной операции 18 августа погиб уроженец Верещагино, рядовой Николай Тиунов.