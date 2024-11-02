Аэропорт Перми Большое Савино добавил прямые рейсы в Красноярск

Posted 2 ноября, 10:57
Published 2 ноября, 10:57
Modified 2 ноября, 10:59
Updated 2 ноября, 10:59
Одним из нововведений стал запуск прямого авиарейса в Красноярск, который станет доступен для жителей Пермского края с сегодняшнего дня.
Новый маршрут позволит пассажирам быстро и комфортно добираться до Красноярска — крупного транспортного узла и культурного центра России, который известен живописными природными достопримечательностями, включая знаменитую Красноярскую ГЭС и национальный парк «Красноярские Столбы». Рейсы в Красноярск будут выполняться дважды в неделю на Airbus A319 по цене от 7 тысяч рублей за билет. Перевозка пассажиров на этом маршруте субсидируется до конца года, что делает его еще более доступным для жителей региона.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, развитие транспортной доступности региона остается приоритетом для краевой администрации. Он отметил, что расширение маршрутной сети аэропорта Большое Савино способствует росту пассажиропотока и увеличению возможностей для путешествий и деловых поездок. Краевые власти продолжают работу над привлечением новых авиаперевозчиков и увеличением числа рейсов.
В осенне-зимнем расписании сохранены востребованные направления в Москву и Санкт-Петербург. В столицу России ежедневно отправляется шесть рейсов, пять из которых выполняет «Аэрофлот», а один — «Победа». Ежедневное авиасообщение с Санкт-Петербургом поддерживается рейсами компаний «Россия», «Победа» и Smartavia. Стабильность рейсов в крупнейшие города подтверждает высокий спрос на данные маршруты и способствует укреплению транспортного сообщения в регионе.
Доступны рейсы и в такие города, как Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Махачкала, Когалым, Нарьян-Мар и Усинск.