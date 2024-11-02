Аэропорт Перми Большое Савино добавил прямые рейсы в Красноярск

Новый маршрут позволит пассажирам быстро и комфортно добираться до Красноярска — крупного транспортного узла и культурного центра России, который известен живописными природными достопримечательностями, включая знаменитую Красноярскую ГЭС и национальный парк «Красноярские Столбы». Рейсы в Красноярск будут выполняться дважды в неделю на Airbus A319 по цене от 7 тысяч рублей за билет. Перевозка пассажиров на этом маршруте субсидируется до конца года, что делает его еще более доступным для жителей региона.