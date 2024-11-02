Более 1,3 миллиона звонков от мошенников заблокировал билайн в Пермском крае

билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных злоумышленников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.