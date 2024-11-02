Более 1,3 миллиона звонков от мошенников заблокировал билайн в Пермском крае

Posted 2 ноября, 10:30
Published 2 ноября, 10:30
Modified 2 ноября, 10:32
Updated 2 ноября, 10:32
С начала 2024 года* билайн в Пермском крае с помощью системы защиты клиентов «Моя безопасность» заблокировал более 1,3 млн мошеннических звонков. В том числе около 260 тысяч вызовов были адресованы жителям региона старше 60 лет.
В 59% случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были осуществлены эти звонки, — 42 года). Женщинам звонки от мошенников поступали реже (средний возраст женщин — 44 года).
Также по данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Пермском крае длилась порядка 3 минут и за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента 105 раз.
билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных злоумышленников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.
Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения билайна:
«В последнее время наблюдается тенденция к смещению мошеннических атак в мессенджеры. Это ожидаемо, поскольку операторы приложили значительные усилия для решения этой проблемы в сотовых сетях. Например, сейчас не редко злоумышленники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают звонить другим пользователям мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или операторов связи. Чтобы защитить себя от подобных действий, мы рекомендуем нашим клиентам проверить привязку своих аккаунтов к сторонним устройствам и подключить „Мою безопасность“ в мобильном приложении».
В компании отмечают, что в случае подозрительных действий или попыток мошенничества пользователи билайна в Пермском крае могут обратиться по номеру 0611, где специалисты Группы быстрого реагирования готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь–сентябрь 2024 года.
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