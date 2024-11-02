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Posted 2 ноября, 11:52

Published 2 ноября, 11:52

Modified 2 ноября, 12:01

Updated 2 ноября, 12:01

Задержаны два наркодилера из Прикамья с партией синтетических наркотиков

Двух жителей Александровска задержали за попытку продать синтетические наркотики

2 ноября 2024, 11:52
Фото: 1MI.

Задержаны два наркодилера из Прикамья с партией синтетических наркотиков

Мужчины пытались наладить распространение в Соликамске

Двум жителям Александровска предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых уроженцев Александровска. 49- и 38-летнему мужчинам предъявлено обвинение в совершении девяти покушений на незаконный сбыт наркотиков.

Установлено, что 49-летний фигурант был постоянным клиентом одного из нелегальных интернет-магазинов, который специализировался на продаже запрещенных веществ. В начале 2024 года от куратора магазина он получил предложение о дополнительном заработке. Мужчина понимал, что ему предлагают стать наркокурьером, и дал свое согласие. В дело он пригласил своего приятеля.

В мае по указанию работодателя подельники поехали в Челябинск, где изъяли из схрона оптовую партию наркотиков.

Вернувшись в Соликамск, обвиняемые решили, что по городу будут передвигаться на такси, а закладки делать в подъездах жилых домов. Изначально все шло по плану: таксист доставил курьеров в южную часть города, там они выбрали многоквартирный дом, где стали оборудовать тайники. Строго следуя инструкциям кураторов, злоумышленники готовили фотоотчет, который по итогу работы планировали отправить своему руководству.

У подъезда жилого дома их задержали сотрудники Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю.

Установлено, что в Соликамск курьеры привезли более 50 разовых доз синтетического наркотика общей массой более 8 граммов: два десятка полимерных свертков стражи порядка обнаружили при личном досмотре у 38-летнего курьера, 26 — изъяли из такси, на котором злоумышленники планировали объехать город, 7 свертков были изъяты из тайников-закладок, оборудованных в подъезде.

В Александровке по месту жительства одного из курьеров оперативники обнаружили и изъяли 94 свертка.

На время следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Чернушке местного жителя задержали с килограммом гашиша. Мужчина пытался скрыть наркотики от полицейских.

#Общество#Наркотики
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