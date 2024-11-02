Двух жителей Александровска задержали за попытку продать синтетические наркотики

Установлено, что 49-летний фигурант был постоянным клиентом одного из нелегальных интернет-магазинов, который специализировался на продаже запрещенных веществ. В начале 2024 года от куратора магазина он получил предложение о дополнительном заработке. Мужчина понимал, что ему предлагают стать наркокурьером, и дал свое согласие. В дело он пригласил своего приятеля.