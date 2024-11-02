«Единая Россия» выступила с предложением нарастить объемы финансирования АПК

Также предлагается увеличить бюджетные расходы на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах, где в школе обучение ведется на русском языке. Выделенные средства будут направлены на подготовку педагогов, которые отправятся в другие страны, чтобы обучать детей на русском языке, а также на издание и поставку учебников. Об этом сообщает сайт ER.RU.