«Единая Россия» выступила с предложением нарастить объемы финансирования АПК

Posted 2 ноября, 08:36
Published 2 ноября, 08:36
Modified 2 ноября, 08:36
Updated 2 ноября, 08:36
Медведев подчеркнул, что «Единой России» в рамках работы над бюджетом удалось достичь главной цели — финансирования послания президента и положений народной программы партии. Об этом пишет портал mkset.ru.
Он сообщил, что в бюджете учтено выделение большого количества средств на ремонт детских садов и школ, обновление инфраструктуры и модернизацию ЖКХ. Также деньги будут выделены на социальную сферу, например поддержку семей с детьми и выплату материнского капитала.
«Единая Россия» также предлагает увеличить финансирование АПК. Медведев разъяснил, что речь идет о комплексном развитии территорий, приобретении сельскохозяйственной техники на льготных условиях и проведении мелиорации.
Дмитрий Анатольевич также подчеркнул, что необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития и увеличить финансирование научных проектов, которыми руководят ведущие российские ученые.
Он также особо выделил важность расширения финансирования статей бюджета, которые обеспечивают развитие физкультуры и спорта, а также иммунизацию населения. В этих целях будут выделены деньги на модернизацию спортивной инфраструктуры в регионах. В следующем году обновят 29 объектов, а в 2026 и 2027 году — по 57 объектов. Председатель партии также отметил необходимость поддержки массового спорта.
Также предлагается увеличить бюджетные расходы на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах, где в школе обучение ведется на русском языке. Выделенные средства будут направлены на подготовку педагогов, которые отправятся в другие страны, чтобы обучать детей на русском языке, а также на издание и поставку учебников. Об этом сообщает сайт ER.RU.
«Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на программы реабилитации инвалидов. Отмечается, что данная мера позволит улучшить качество услуг как минимум для 1,7 миллиона человек ежегодно.