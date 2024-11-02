Гибель людей после пансионата, циклон и новый аквапарк. Главное за неделю в Прикамье

Однако наши коллеги из издания «В курсе.ру» обратили внимание на ряд несостыковок в видеоролике. К примеру, за спиной говорящего и его спутников проезжает троллейбус — а ведь этот транспорт исчез с улиц Перми еще в 2019 году. Также оригинальное видео можно найти по скриншоту — на самом деле, оно снято в Новосибирске напротив местного Дома офицеров. И мужчина говорит не о переработках сотрудников Пермского порохового завода, а о необходимости возродить патриотическое воспитание в России.