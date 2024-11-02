Гибель людей после пансионата, циклон и новый аквапарк. Главное за неделю в Прикамье

Posted 2 ноября, 12:28
Published 2 ноября, 12:28
Modified 2 ноября, 12:30
Updated 2 ноября, 12:30
В начале недели в редакцию Properm.ru обратилась пермячка Мария Мазунина. Она утверждает, что ее мать погибла после пребывания в пансионате для престарелых «Долголетие» в поселке Протасы Пермского района. Девушка не намеревалась «сдать» мать, она хотела решить вопрос с квартирой и забрать родственницу домой. Но пожилая женщина поступила в больницу в критическом состоянии, ее не смогли спасти. По словам Марии, подобный случай гибели пожилого мужчины также произошел в пермском «Долголетии».
Директор региональной сети пансионатов «Долголетие» прокомментировала Properm.ru, что не согласна с претензиями родственников погибших. По ее словам, учреждение не оказывает медицинские услуги, хотя даже на сайте «Долголетия» указано, что постояльцы могут рассчитывать на медицинскую помощь. Историей сейчас занимаются правоохранительные органы.
В конце октября в сети начал распространяться видеоролик, на котором мужчина представляется сотрудником Пермского порохового завода. Он рассказывает, что работников предприятия заставляют сверхурочно работать, якобы чтобы «помочь Ирану».
Однако наши коллеги из издания «В курсе.ру» обратили внимание на ряд несостыковок в видеоролике. К примеру, за спиной говорящего и его спутников проезжает троллейбус — а ведь этот транспорт исчез с улиц Перми еще в 2019 году. Также оригинальное видео можно найти по скриншоту — на самом деле, оно снято в Новосибирске напротив местного Дома офицеров. И мужчина говорит не о переработках сотрудников Пермского порохового завода, а о необходимости возродить патриотическое воспитание в России.
Пермякам уже не первый год обещают построить аквапарк — сейчас в городе таковых нет. Сейчас появились новости, что круглогодичный аквапарк желает построить ЗАО «Курорт Усть-Качка», управляющее одноименным пермским санаторием.
Проекту развлекательного комплекса уже присвоен статус «приоритетный инвестиционный». В него хотят вложить 1,3 млрд рублей, пишет «Ъ-Прикамье».
Жительница Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис международного конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024. Финал состоялся в Нью-Дели (Индия).
К слову, жюри присвоило титул миссис мира участнице из Украины, а второй вице-миссис стала девушка из Казахстана. Влада Андрианова — профессиональная гимнастка, воспитывающая двоих детей. На шоу талантов конкурса она выступила с гимнастическим номером в костюме реки Волги.
Интенсивные снегопады и сильный ледяной ветер — это все признаки прихода североатлантического циклона «Мартина». Синоптики ГИС-центра ПГНИУ накануне обещали, что циклон вызовет штормовые порывы ветра — до 20-25 м/с в некоторых районах Прикамья.
В полной мере почувствовать власть «Мартины» можно уже сегодня, 2 ноября. Например, из-за этого введены ограничения движения грузового транспорта до 12:00 2 ноября на участке трассы «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь.