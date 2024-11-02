properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 10:44

Published 2 ноября, 10:44

Modified 2 ноября, 10:45

Updated 2 ноября, 10:45

В ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха вошел Кунгур

Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха

2 ноября 2024, 10:44
Фото: Официальный канал администрации Кунгурского муниципального округа..

В ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха вошел Кунгур

Сюжет
Туризм
Достоинствами города называют живописные просторы и новые впечатления.

Яндекс Путешествия рассказали о пяти живописных городах с удивительной историей, которые стоит посетить этой осенью. В их число также вошел Кунгур в Пермском крае.

«В поисках уединения и спокойствия, туристы все чаще выбирают путешествия вдали от суеты мегаполисов. В России набирает популярность отдых в малых городах, где некогда кипела жизнь, процветали ремесла и производства. Сегодня эти тихие уголки привлекают путешественников, ищущих новые впечатления и вдохновение», поясняют в сервисе.

Так, Кунгур характеризуют как еще один из городов России, который ранее был популярен настолько, что посещали его даже представители императорской семьи: Александр I, Александр II и члены семьи Романовых. Появился Кунгур еще в 1663 году и служил для охраны границ государства. Позже начал развиваться в торговом направлении и стал знаменит своими ярмарками. В 19 веке здесь продавались специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие для того времени книги.

«В Кунгур стоит приехать ради живописных просторов и новых впечатлений. Каждый год летом здесь проводится самое масштабное для всего Пермского края воздухоплавательное мероприятие — „Небесная ярмарка“. А в осенний и зимний сезоны туристам обязательно нужно посетить Кунгурскую ледяную пещеру, которая поражает красотой подземных озер и ледяных гротов», — резюмируют составители рейтинга.

В среднем две ночи (3 — 5 ноября) в двухместном номере одного из отелей Кунгура обойдется в 5 тыс. рублей.

Также в ТОП-5 вошли:

Кяхта в Республике Бурятия;

Кимры в Тверской области;

Тотьма в Вологодской области;

Мышкин в Ярославской области.

В Кунгурском районе с 2025 года хотят ввести туристический налог. Решение об этом приняли депутаты местной Думы в первом чтении. Для обсуждения механизма введения платежа организована рабочая группа

Читайте также:
В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум«Серые пятна» пермского туризмаСтало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
#Общество#Туризм#Кунгур#Внутренний туризм#Турист#Региональный туризм#Развитие туризма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика