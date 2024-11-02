Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха

Так, Кунгур характеризуют как еще один из городов России, который ранее был популярен настолько, что посещали его даже представители императорской семьи: Александр I, Александр II и члены семьи Романовых. Появился Кунгур еще в 1663 году и служил для охраны границ государства. Позже начал развиваться в торговом направлении и стал знаменит своими ярмарками. В 19 веке здесь продавались специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие для того времени книги.