Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха

Posted 2 ноября, 10:44
Published 2 ноября, 10:44
Modified 2 ноября, 10:45
Updated 2 ноября, 10:45
Яндекс Путешествия рассказали о пяти живописных городах с удивительной историей, которые стоит посетить этой осенью. В их число также вошел Кунгур в Пермском крае.
«В поисках уединения и спокойствия, туристы все чаще выбирают путешествия вдали от суеты мегаполисов. В России набирает популярность отдых в малых городах, где некогда кипела жизнь, процветали ремесла и производства. Сегодня эти тихие уголки привлекают путешественников, ищущих новые впечатления и вдохновение», поясняют в сервисе.
Так, Кунгур характеризуют как еще один из городов России, который ранее был популярен настолько, что посещали его даже представители императорской семьи: Александр I, Александр II и члены семьи Романовых. Появился Кунгур еще в 1663 году и служил для охраны границ государства. Позже начал развиваться в торговом направлении и стал знаменит своими ярмарками. В 19 веке здесь продавались специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие для того времени книги.
«В Кунгур стоит приехать ради живописных просторов и новых впечатлений. Каждый год летом здесь проводится самое масштабное для всего Пермского края воздухоплавательное мероприятие — „Небесная ярмарка“. А в осенний и зимний сезоны туристам обязательно нужно посетить Кунгурскую ледяную пещеру, которая поражает красотой подземных озер и ледяных гротов», — резюмируют составители рейтинга.
В среднем две ночи (3 — 5 ноября) в двухместном номере одного из отелей Кунгура обойдется в 5 тыс. рублей.
Также в ТОП-5 вошли:
Кяхта в Республике Бурятия;
Кимры в Тверской области;
Тотьма в Вологодской области;
Мышкин в Ярославской области.
В Кунгурском районе с 2025 года хотят ввести туристический налог. Решение об этом приняли депутаты местной Думы в первом чтении. Для обсуждения механизма введения платежа организована рабочая группа