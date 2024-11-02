На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта

Posted 2 ноября, 09:44
Published 2 ноября, 09:44
Modified 2 ноября, 09:46
Updated 2 ноября, 09:46
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края вводится ограничение движения грузового транспорта по трассе М-7 «Волга» Москва- Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 192 — 339 км. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Ограничение движения введено с 11:00 2 ноября до 12:00 3 ноября в связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков.
Кроме того, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.
Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно — транспортное происшествие.
Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.
По 10 ноября включительно через Урал пройдет серия североатлантических циклонов. Больше всего осадков принесет второй циклон «Мартина» в эти выходные, 2 и 3 ноября. К завтрашнему дню во всем Пермском крае установится снежный покров. На севере и востоке Прикамья выпадет много снега — до 20-25 см.