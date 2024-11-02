«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»

Posted 2 ноября, 07:52
Published 2 ноября, 07:52
Modified 2 ноября, 09:04
Updated 2 ноября, 09:04
В Перми отменили концерт рок-группы «Алиса», который должен был состояться 10 ноября, первым обратил внимание 59.ru. Кроме того, не состояться выступления музыкантов в Екатеринбурге 8 ноября и в Новосибирске 12 ноября. Причиной стала низкая продажа билетов, сообщают участники «Алисы» в официальной группе «ВКонтакте». Группа планировала презентовать новый альбом «Гойда».
В итоге концерты решили перенести на апрель. «Не хотите — не надо.
Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — говорится в публикации музыкантов. В Перми «Алиса» должна выступить 28 апреля, в Екатеринбурге и Новосибирске — 25 и 30 апреля соответственно.