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Posted 2 ноября, 07:52

Published 2 ноября, 07:52

Modified 2 ноября, 09:04

Updated 2 ноября, 09:04

Рок-группа «Алиса» отменила презентацию альбома «Гойда» в Перми

«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»

2 ноября 2024, 07:52
Фото: официальное сообщество группы «Алиса» «ВКонтакте».

Рок-группа «Алиса» отменила презентацию альбома «Гойда» в Перми

Музыканты еще не уверены, будут ли выступать в столице Прикамья.

В Перми отменили концерт рок-группы «Алиса», который должен был состояться 10 ноября, первым обратил внимание 59.ru. Кроме того, не состояться выступления музыкантов в Екатеринбурге 8 ноября и в Новосибирске 12 ноября. Причиной стала низкая продажа билетов, сообщают участники «Алисы» в официальной группе «ВКонтакте». Группа планировала презентовать новый альбом «Гойда».

В итоге концерты решили перенести на апрель. «Не хотите — не надо.
Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — говорится в публикации музыкантов. В Перми «Алиса» должна выступить 28 апреля, в Екатеринбурге и Новосибирске — 25 и 30 апреля соответственно.

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#Общество#Пермь#Концерт#Искусство#Музыка
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