«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»

В итоге концерты решили перенести на апрель. «Не хотите — не надо.

Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — говорится в публикации музыкантов. В Перми «Алиса» должна выступить 28 апреля, в Екатеринбурге и Новосибирске — 25 и 30 апреля соответственно.