Номинальная зарплата в Прикамье превысила 70 тысяч рублей в месяц

Posted 2 ноября, 15:10
Published 2 ноября, 15:10
Modified 2 ноября, 15:11
Updated 2 ноября, 15:11
Месячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае в августе 2024 года составила 70 тыс. 487,7 рублей. По сравнению с августом 2023 года она выросла на 18,9%, а с учётом индекса потребительских цен — на 8,6%, сообщает Пермьстат.
За январь–август 2024 года среднемесячная зарплата жителей Прикамья за 8 месяцев составила 69 тыс. 736,3 рублей. В абсолютных цифрах это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или +8,5%, если учитывать индекс потребительских цен.
Самая высокая зарплата в августе зафиксирована у работников, занятых в области информации и связи, а также добычи полезных ископаемых — 114,2 и 114,1 тыс. рублей соответственно. С января по август 2024 года среднемесячная зарплата этих специалистов сложилась соответственно на уровне 105,2 и 102,1 тыс. рублей.
Самые низкие зарплаты в Прикамье у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания: в августе их зарплата составила 41,2 тыс. рублей, а среднемесячный доход с января по август сложился на уровне 40,9 тыс. рублей.
В Пермском крае резко вырос спрос на поваров, пекарей и кондитеров. На одну такую вакансию в регионе приходится всего 0,9 резюме при норме в 1,1. За три квартала текущего года потребность в таких сотрудниках выросла на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в целом рост по стране составил 31%).