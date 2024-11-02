Номинальная зарплата в Прикамье превысила 70 тысяч рублей в месяц

В Пермском крае резко вырос спрос на поваров, пекарей и кондитеров. На одну такую вакансию в регионе приходится всего 0,9 резюме при норме в 1,1. За три квартала текущего года потребность в таких сотрудниках выросла на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в целом рост по стране составил 31%).