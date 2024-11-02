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Posted 2 ноября, 12:23

Published 2 ноября, 12:23

Modified 2 ноября, 12:24

Updated 2 ноября, 12:24

Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду 2 ноября

Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду

2 ноября 2024, 12:23
Фото: 1MI.

Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду 2 ноября

Сюжет
Коммунальный рай
Соответствующий документ должен быть выдан до 15 ноября.

В соответствии с нормами федерального законодательства паспорта готовности к отопительному периоду выдаются муниципальным образованиям комиссией, созданной Ростехнадзором, в срок не позднее 15 ноября. В этом году паспорт готовности Перми получен 2 ноября, сообщают в мэрии.

Проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов провели комиссии, созданные администрацией Перми и Западно-Уральское управление федеральной службы по энергетическому, технологическому и атомному надзору. По результатам проверки городу выдан паспорт готовности.

Тепло подано в 5953 домов, 735 объектов социального назначения, в том числе — это 457 образовательных учреждений (школы, сады, дошкольные учреждения), 29 учреждений физической культуры и спорта, 32 учреждения культуры, 217 объектов здравоохранения, 1008,5 км тепловых сетей, 53 котельных, 392 центральных тепловых пункта, 3 водозаборных сооружения. Все объекты генерации тепловой энергии, сетевого хозяйства, объекты социальной сферы и многоквартирные дома были подключены к теплоносителю к 15 октября.

Напомним, в этом году подача отопления в объектах социальной сферы началась 18 сентября, с 23 сентября начали подавать тепло в жилые дома.

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#Коммунальный рай#Пермь#Отопление#Отопительный сезон
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