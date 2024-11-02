Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду

Тепло подано в 5953 домов, 735 объектов социального назначения, в том числе — это 457 образовательных учреждений (школы, сады, дошкольные учреждения), 29 учреждений физической культуры и спорта, 32 учреждения культуры, 217 объектов здравоохранения, 1008,5 км тепловых сетей, 53 котельных, 392 центральных тепловых пункта, 3 водозаборных сооружения. Все объекты генерации тепловой энергии, сетевого хозяйства, объекты социальной сферы и многоквартирные дома были подключены к теплоносителю к 15 октября.